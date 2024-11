A Baia, intitolazione del Belvedere di via del Castello Aragonese a Maurizio Valenzi

Sabato 16 novembre, alle ore 9.30, il Belvedere adiacente alla rampa di accesso del Castello Aragonese di Baia sarà intitolato dal Sindaco di Bacoli Josi Della Ragione alla memoria di Maurizio Valenzi.

La motivazione è che Maurizio Valenzi fu protagonista della restituzione di questo magnifico luogo alla sua funzione culturale. Nel 1975, primo anno di mandato a Napoli della amministrazione comunale da lui presieduta, venne chiuso l’orfanotrofio militare presente nel castello e convenzionato col Comune di Napoli. In seguito ad una semplice lettera al Sindaco dei bambini ricoverati, che denunciava situazioni di assoluto degrado, l’allora assessora ai Servizi Sociali, Emma Maida, con una ispezione senza preavviso, verificate quelle condizioni, avviò la procedura di chiusura, in linea con le battaglie dell’Unione Donne Italiane contro il ricovero dei minori in istituto.



A seguire alle 10 e 30 al Palazzo dell’Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli si svolgerà nell’ambito del progetto Agendo l’atelier tematico sull’eredità culturale come valore sociale “Patrimonio flegreo. Terra tra mito e fuoco”. Gli eventi sono organizzati dalla Fondazione Valenzi ETS, dal Comune di Bacoli e dal Centro Ittico Campano.