A Barbara Cimmino, co-fondatrice di Yamamay, l’Asfor-Isvi Award Excellence Innovation

Barbara Cimmino ha ricevuto l’Asfor–Isvi Award “Excellence Innovation” 2023. La manager, co-fondatrice del gruppo Yamamay e attualmente responsabile della Corporate social responsibility e dell’innovazione di processo e di prodotto in Inticom Spa-Yamamay, è stata premiata oggi durante l’evento “A cosa serve il lavoro oggi. Persone e imprese tra aspettative e nuovi valori”, andato in scena all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con il patrocinio delle Alte Scuole dell’ateneo.

Cimmino è nata a Napoli il 23 settembre 1969. Appassionata sostenitrice della sostenibilità e dell’innovazione nelle industrie della moda e dal retail, in Yamamay ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione, nella promozione delle migliori pratiche Esg e dell’innovazione di prodotto e di processi legati all’ecodesign e alla progettazione, rendendo il marchio un riferimento nel settore, con impatti di lungo periodo in vari ambiti. Nel 2022, il gruppo ha fatturato 137 milioni di euro, vendendo 13 milioni di pezzi attraverso 630 negozi in 39 paesi, con oltre 800 occupati all’attivo. Il suo impegno nell’industria della moda si riflette anche nella partecipazione in diversi consigli e comitati di settore, tra i quali Confindustria Varese, Sistema Moda Italia, la Confederazione europea dell’abbigliamento e del tessile, Euratex, Confimprese e Isvi.

“Il riconoscimento di oggi è un tributo alla visione di Asfor e Isvi, che hanno saputo individuare in me ciò che a volte mi sfugge, e valorizzarlo. Questo premio è fonte di profonda gioia e mi spinge a riflettere sull’importanza cruciale della formazione nel mondo aziendale moderno. La formazione, forse l’arma più potente di cui le aziende dispongono, è fondamentale per affrontare le sfide delle trasformazioni in corso e per mantenersi competitive. Mi auguro che questo premio contribuisca a rafforzare lo spirito d’impresa condiviso all’interno della nostra comunità”, ha affermato Barbara Cimmino nel ricevere la targa.

“Il premio intende valorizzare il rilevante contributo offerto da Barbara Cimmino nella creazione dell’impresa e nell’innovazione di settore, all’insegna di una cultura imprenditoriale e manageriale che in un contesto di profondi cambiamenti e di accesa competizione internazionale ha saputo puntare sul valore delle persone e della sostenibilità”, ha sottolineato il presidente di Asfor, Marco Vergeat.

“Oggi celebriamo Barbara Cimmino, una delle imprenditrici più dinamiche in Italia, co-fondatrice insieme a suo marito e al fratello della rinomata realtà Yamamay. Con un approccio imprenditoriale non solo efficace e sostenibile, ma anche socialmente responsabile, si rivolge con impegno verso clienti, fornitori, collaboratori e territorio. Creando un ambiente lavorativo stimolante, piacevole e innovativo, guidato da una visione futuristica per i loro prodotti e servizi”, ha concluso il presidente di Isvi, Ali Reza Arabnia.

L’Asfor-Isvi Award “Exellence Innovation” è un riconoscimento annuale che premia la capacità di promuovere processi di innovazione, creando valore e generando un impatto reale nell’impresa e nella società. Sottolinea il ruolo strategico di imprenditori e manager che hanno creato progresso, sviluppo e benessere facendo leva sulla crescita delle persone, sui valori etici e sul ruolo sociale dell’impresa. Viene assegnato a personalità la cui visione coniuga la cultura imprenditoriale, manageriale e organizzativa con la valorizzazione del capitale umano, restituendo senso alla missione dell’azienda e significato al lavoro di ciascuno.