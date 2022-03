A Barbara Cimmino il premio Lilt per le iniziative di Yamamay contro il cancro

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni di storia della Lega Nazionale per la Lotta Contro i Tumori, che si sono tenute lo scorso venerdì 25 febbraio a Roma, Barbara Cimmino, Csr Director di Yamamay, in virtù dell’impegno che da anni vede coinvolto il brand Yamamay per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, è stata insignita del Premio di Benemerenza Lilt.

Per Yamamay, in quanto azienda principalmente di donne e per le donne, la sensibilizzazione del cliente e dei propri dipendenti alla prevenzione del tumore al seno rappresenta un impegno costante. Ogni anno ad ottobre Yamamay promuove infatti la campagna “Lilt for women – Nastro Rosa Lilt”. Inoltre, per dare un seguito attivo al concetto di prevenzione, dal 2013, Yamamay in collaborazione con Lilt, organizza annualmente presso il proprio headquarter di Gallarate per le dipendenti dell’azienda, visite senologiche ed ecografie al seno gratuite. Grazie alla collaborazione di medici, volontarie LILT e all’opera delle volontarie dell’associazione Diana ODV, associazione su base volontaria che si è costituita all’interno della comunità lavorativa Yamamay, la sessione di visite annuali per le dipendenti prenderà il via proprio oggi.

Nell’ambito della prevenzione oncologica, presso il ristorante aziendale di Yamamay, viene inoltre proposto giornalmente a tutti i dipendenti della sede, un menù costruito su un regime dietetico adeguato ed equilibrato atto a garantire non solo un apporto di nutrienti ottimale, in grado di soddisfare i fabbisogni dell’organismo, ma che permetta anche di ricevere sostanze che svolgono un ruolo protettivo e/o preventivo nei confronti di determinate condizioni patologiche. Infatti, comprovati studi scientifici dimostrano che una sana e corretta alimentazione associata a uno stile di vita attivo aiuti la prevenzione e sia efficace sia per le donne che per gli uomini. “Siamo molto orgogliosi di questo premio perché teniamo molto al percorso iniziato con Lilt, per questo ogni anno ci impegniamo per rinnovare il nostro contributo all’Associazione – ha affermato Barbara Cimmino -. Il sostegno per la ricerca scientifica e per la nostra comunità rappresenta infatti per Yamamay un impegno prioritario, e, attraverso la Campagna Nastro Rosa e le visite senologiche gratuite che organizziamo annualmente dal 2013 vogliamo continuare ad offrire un aiuto concreto per continuare a diffondere la cultura della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno”.