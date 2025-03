A Barcellona Honor lancia Alpha Plan: 10 mld di dollari nell’AI

Per un ecosistema universale di dispositivi IA

Milano, 3 mar. (askanews) – Honor ha annunciato al Mobile World Congress un investimento nell’intelligenza artificiale di 10 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Un progetto ambizioso lanciato alla fiera del mobile di Barcellona in cui l’azienda tech punta a una nuova strategia aziendale per trasformarsi da produttore globale di smartphone, tablet, notebook e altri device in una azienda leader a livello mondiale nell’ecosistema di dispositivi AI. Come ha spiegato da Barcellona Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Honor Italia, introducendo la novità: Honor Alpha Plan: “È un progetto molto importante perché in sostanza trasferisce l’intelligenza artificiale su un ecosistema che non è più l’ecosistema delle singole aziende che propongono i loro device interconnessi, ma è un ecosistema universale dove tra l’altro gran parte dell’industria dovrebbe entrare a bordo per sviluppare tutti assieme la possibilità che i device possano parlare tra di loro, quindi accomunati da un unico ecosistema”.L’ambizione del progetto consiste nel riunire le forze e le risorse dei big del settore per creare un sistema totalmente allargato in cui, grazie all’intelligenza artificiale, i diversi device possano comunicare tra di loro, ma con un unico linguaggio. Sul palco di Honor a Barcellona sono saliti i primi partner già impegnati nello sviluppo dei prodotti della compagnia tech cinese, tra cui Google, Qualcomm, Orange, Telefònica, CKH Group e Vodafone, con i loro rappresentanti che si sono uniti per la cerimonia di accensione dell’albero che simboleggia Alpha Plan.”Un albero, per poter dare dei frutti, non ha bisogno banalmente solo dell’acqua, ha bisogno di tantissimi elementi. il senso di aver portato sul palco personaggi come quelli di Google, piuttosto che quelli di Qualcomm, ha voluto trasmettere un messaggio in cui tutti assieme possiamo creare questo fantastico, dare vita a questo fantastico albero e tutti i suoi frutti. I suoi frutti sono l’intelligenza artificiale, sono l’ecosistema allargato, l’universalità di questo progetto che è il focus di Alpha Plan”, ha concluso Furcas.