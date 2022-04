A Bari i giovani talenti della danza. In commissione la star del balletto Bruce Michelson

di Massimiliano Craus

Il Mezzogiorno d’Italia torna a calcare i palcoscenici della danza con il Teatro di San Carlo di Napoli capofila con il Ballet for Peace, in piena solidarietà con il popolo ucraino, a cui Bari risponde con la 26esima edizione del festival Baridanza, in scena dal 29 aprile al primo maggio. Due feste, dunque, a cornice di Baridanza, ovvero la Giornata mondiale della danza del 29 aprile e la festa dell’1 maggio ad impreziosire i talenti della danza ed il loro grande pubblico. Il Teatro Anchecinema di Bari, location ormai abituale del festival diretto da Mario Beschi, si sta preparando al grande evento, soprattutto dopo le nefaste stagioni passate in sordina se non addirittura in oblio per via del Covid. “Quest’anno più che mai abbiamo pensato ai giovani talenti – tende a chiarire il direttore artistico Mario Beschi – coinvolgendoli in prima persona con il Trofeo Best Dancer per la migliore interpretazione del festival e, riconoscimento ancora più prezioso per la nostra comunità danzante, i Premi Studio dedicati ai giovani talenti emergenti che necessitano ancora di un sostegno anche economico per ultimare la propria formazione, a tutti i livelli. E’ un modo come un altro con cui Baridanza ha voluto impegnarsi in prima persona contro le conseguenze terribili derivate dal covid e dall’attuale guerra in Ucraina”.

Bei propositi effettivamente messi in campo per i giovani talenti in scena in un festival di danza a 360° con una stella a fare da garanzia per tutti: Bruce Michelson. Eh sì, anche quest’anno dal cilindro di Mario Beschi è uscito un nome altisonante, uno di quelli che hanno scritto pagine tra le più importanti del balletto accanto a personaggi altrettanto formidabili. Invitato nel 1982 da John Neumeier a far parte del Hamburg Ballett, Michelson ha infatti ballato sia nei lavori più famosi di Neumeier, sia nelle coreografie di Jerome Robbins e Gigi Caciuleanu. Dopo una sfavillante carriera ha infine ballato nel Nederland Dans Theater diretto da Jiří Kylián, esibendosi nel repertorio dello stesso Kylián, nei lavori di Naharin e David Parsons, e nelle creazioni di Kylián, Hans Van Manen, Susanne Linke e Martino Müller. È apparso nei film dei balletti di Kylián, North, Bruce e Alston ed è infine stato autorizzato dalla Kylián Foundation ad insegnare i lavori di Jiří Kylián.

Chi dunque meglio di Bruce Michelson a far ripartire Baridanza? “Accanto a Bruce ho voluto un parterre di primissimo piano per rilanciare alla grande il nostro festival – chiosa Mario Beschi – e spero che gli ospiti ed i riconoscimenti previsti possano consentire ai nostri talenti ad essere più fiduciosi in vista del futuro a breve e lungo termine”. Accanto a Michelson in commissione siederanno Kledi, entrato giovanissimo all’Accademia Nazionale di Danza di Tirana per poi far parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana dove ha ricoperto, fin dall’inizio, ruoli solistici in balletti di repertorio quali “Giselle”, “Lo schiaccianoci”, “Don Chisciotte” e “Dafni e Cloe”. La prima esperienza televisiva l’ha visto protagonista da primo ballerino in programmi noti al grande pubblico quali “Buona Domenica”, “C’è posta per te” ed “Amici” di Maria De Filippi. Carl Portal, terzo commissario di “Baridanza”, ha invece danzato come solista per importanti compagnie quali Link Dance, Project, Kamel Ouali e la compagine di Marie Claude Pietragalla. In questi ultimi anni ha danzato in numerosi musical quali “Alì Baba”, “Notre Dame de Paris”, “I 10 Comandamenti”, “Romeo e Giulietta” etc. Non meno importanti le sue numerose esperienze come coreografo fino ad arrivare all’ultimo “Romeo e Giulietta” da un’idea originale di Redha, che ha riscosso al suo esordio a Parigi un grande successo di pubblico e critica e che ha collocato Carl Portal tra i più acclamati nuovi coreografi di Francia. L’ambito dell’hip hop è invece rappresentato da Raoul Delgado, professionista internazionale ispirato negli anni della sua formazione dai vari Buddah Strechh, Henry Link, Federica Loredan, Byron, Sponky Love, Lino Speranza e Super Dave. Maria Picca raggiunge Bari invece dalle molteplici esperienze maturate tra Los Angeles, New York e Parigi divenendo una giovane stella dell’hip hop made in Italy. Non ci resta che aspettare il 29 aprile per ripartire, proprio nella beneaugurante Giornata mondiale della danza di questo 2022!