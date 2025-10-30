A Benevento la prima tappa nazionale dei formaggi FriP, nati dalla ricerca del Policlinico di Milano

Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo assorbibile.

La Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha siglato con Neupharma un accordo di licenza esclusiva relativo a un proprio brevetto per la produzione di formaggi a ridotto contenuto di fosforo biodisponibile, adatti dunque anche a pazienti che soffrono di insufficienza renale.

La metodica brevettata nasce dalla ricerca clinica e traslazionale condotta presso la Fondazione e consente di ottenere prodotti lattiero-caseari con caratteristiche organolettiche indistinguibili dal prodotto standard e caratteristiche nutrizionali innovative, idonei anche all’inserimento nella dieta dei pazienti con insufficienza renale cronica, inclusi coloro che sono sottoposti a trattamento dialitico. I prodotti, che prenderanno il nome di FriP (Free Phosphate), saranno realizzati da caseifici italiani, selezionati da Nord a Sud, attraverso un network coordinato da Neupharma.

L’accordo rappresenta un esempio concreto di trasferimento tecnologico: la ricerca scientifica sviluppata all’interno della Fondazione trova applicazione in un prodotto alimentare con potenziale impatto sulla salute pubblica e sulla qualità di vita dei pazienti.

Una dieta utile non soltanto ai pazienti nefropatici

Il metodo consente di ridurre drasticamente il contenuto di fosforo assorbibile e, al tempo stesso, di contenere il livello di sale, senza alterare le caratteristiche nutrizionali e sensoriali dei formaggi. Questa innovazione, pur pensata per i pazienti nefropatici, è adatta anche a una dieta equilibrata per tutta la popolazione.

“Con questo accordo confermiamo l’impegno della Fondazione Ca’ Granda nel promuovere l’innovazione scientifica con un impatto concreto sulla salute dei pazienti – dichiara Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano –. La ricerca che si sviluppa nei nostri laboratori non resta confinata all’ambito scientifico, ma si traduce in soluzioni applicative a beneficio della collettività”. “I formaggi FriP – aggiunge il prof. Gianluigi Ardissino, specialista in nefrologia pediatrica al Policlinico di Milano e inventore del metodo FriP – costituiscono un traguardo rilevante nella gestione dietetico-nutrizionale dei pazienti con insufficienza renale, offrendo loro la possibilità di ampliare la dieta in sicurezza”.

Borella: Esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato

“Questo progetto – dice Fabio Borella, Presidente di Neupharma – rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra ricerca pubblica e impresa privata. La partnership con la Fondazione consente di trasferire sul mercato un’innovazione scientifica di grande rilevanza clinica, valorizzando al contempo le competenze della filiera casearia italiana”.

Il progetto verrà presentato lunedì prossimo, 3 novembre (ore 15,30), alla Rocca dei Rettori di Benevento, per iniziativa dell’associazione italoamericana no profit “Icosit”, da sempre impegnata nella valorizzazione e promozione del territorio sannita, e da Neupharma. All’incontro interverranno Nino Lombardi (presidente Provincia di Benevento), Clemente Mastella (sSindaco di Benevento), Gennarino Masiello (vice presidente mazionale Coldiretti), Gianluigi Ardissino (responsabile Nefrologia e dialisi pediatrica – Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano), Vincenzo Bellizzi (direttore Uoc Nefrologia e Dialisi presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta), Fabio Borella (presidente Neupharma), Vito Amendolara (presidente Osservatorio Dieta Mediterranea). A coordinare i lavori sarà Giuseppe (Peppone) Calabrese (conduttore di “Linea Verde” su Rai 1). La presentazione si concluderà con un degustazione dei formaggi FriP, prodotti dai caseifici selezionati al Sud (Campania, Puglia e Sicilia), che sarà curata dall’Istituto Ipsar “Le Streghe” di Benevento.