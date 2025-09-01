Obesità e diabete nei bambini, dati choc in Campania. A Benevento le Giornate Endocrinologiche Sannite

Il 6 settembre, presso l’Hotel Villa Traiano di Benevento, si terrà la prima edizione delle “Giornate Endocrinologiche Sannite”, un’iniziativa formativa gratuita rivolta a medici, psicologi, dietisti e operatori sanitari. L’obiettivo è affrontare un tema ormai cruciale: la diabesità, ossia il legame patologico tra obesità e diabete, che sta assumendo dimensioni epidemiche e simboleggia una priorità sanitaria nazionale. Apriranno i lavori i saluti istituzionali di: Tiziana Spinosa (direttore generale Asl Bn), Luca Milano (presidente Omceo Benevento), Armando Cozzuto (presidente Ordine Psicologi Campania), Gennaro Volpe (presidente Card).

I numeri in Italia e in Campania

In Italia, circa 3,9 milioni di persone convivono con il diabete, corrispondenti a una prevalenza del 6,6 % della popolazione (ISTAT). La pandemia ha favorito una crescita dei casi, anche tra quelli non diagnosticati. Dal lato dell’eccesso ponderale, la situazione è altrettanto preoccupante: l’obesità interessa circa il 10–12 % degli adulti, mentre il sovrappeso riguarda un terzo della popolazione nazionale. In Campania, il quadro è ancora più critico: quasi quattro bambini su dieci soffrono di sovrappeso o obesità secondo i dati dell’indagine OKkio alla salute dell’ISS.

Oltre il costo sociale: l’impatto economico della diabesità

Se il problema della diabesità è sotto gli occhi di tutti, il risvolto economico richiede una lente più attenta. L’obesità, da sola, è già un peso rilevante per le casse dello Stato: nel 2020 il suo costo è stato stimato in 13,34 miliardi di euro, pari allo 0,8 % del PIL e al 4,8 % della spesa sanitaria nazionale. Le malattie cardiovascolari assorbono la parte più consistente, seguite da diabete (8 %) e tumori (4 %).

Le conseguenze economiche, però, non si esauriscono con le cure sanitarie. Si stima che circa il 52 % dei costi indiretti dipenda dal presenteeism (persone che si presentano al lavoro non in condizioni ottimali), mentre il 48 % è dovuto all’assenteismo.

Il diabete contribuisce in modo autonomo a questa crisi economico-sanitaria: i costi per la sua gestione (terapie, disabilità, prevenzione) superano i 20 miliardi di euro l’anno, di cui circa 9,6 miliardi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo la London School of Economics, si arriva a una stima complessiva di 27 miliardi all’anno, tra costi diretti (ospedalizzazioni, farmaci) e indiretti come perdite di produttività, prepensionamenti e mortalità precoce.

Una combinazione letale: diabesità e sostenibilità del SSN

Il dato che emerge è netto: la diabesità non è solo una questione clinica, ma un costo economico destinato a crescere, con un significativo impatto sulla sostenibilità del sistema sanitario. Il diabete è in crescita tra gli anziani, ma anche – a seguito di obesità infantile – nelle fasce di età lavorative, aggravando il peso sul bilancio pubblico e sull’economia reale.

La risposta delle Giornate Endocrinologiche Sannite

In questo contesto, l’iniziativa sannita si propone come momento di confronto operativo fra discipline e professionisti. Il programma include tre sessioni ECM:

– Obesità e diabete, le sfide del presente

– Nuovi paradigmi terapeutici, farmaci su misura

– Educazione terapeutica: un’arma intramontabile.

I promotori Sara Colarusso e Ernesto Rossi sottolineano l’importanza di spaziare dalla corretta alimentazione e attività fisica all’integrazione tra terapia farmacologica e strategie educative, coinvolgendo specialisti e territorio per una reale presa in carico del paziente. “ Accanto alla terapia farmacologica, il nostro obiettivo è dare indicazioni operative per la prevenzione, l’educazione terapeutica e la gestione condivisa tra specialisti e territorio”, spiegano.

La diabesità è una delle sfide più complesse e costose che il Paese si trovi ad affrontare: un’emergenza che coinvolge l’epidemiologia, la sanità pubblica e la sostenibilità economica. Iniziative come le “Giornate Endocrinologiche Sannite” rappresentano un intervento concreto e necessario, nella direzione di una presa in carico integrata e preventiva. Perché dietro a ogni cifra ci sono vite, ma anche un sistema che pesa sempre di più sul benessere finanziario del Paese.