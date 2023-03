A Bologna un piazzale intitolato a Piero Angela

A Bologna un piazzale sarà intitolato a Piero Angela. La Giunta comunale ha approvato l’iter per l’intitolazione a Piero Angela del piazzale davanti alla sede del Cnr, in fondo a via Gobetti. La proposta di intitolare l’area al giornalista e divulgatore scientifico morto nel 2022, è stata avanzata dal presidente dell’Area territoriale della ricerca di Bologna, Vittorio Morandi, in vista della celebrazione del centenario del Consiglio nazionale delle ricerche, prevista il 19 maggio. L’idea è stata approvata all’unanimità dalla Commissione consultiva del Comune per la denominazione delle aree di circolazione lo scorso gennaio e viene ora deliberata dalla Giunta, che ha deciso di chiedere alla Prefettura una deroga alla Legge 1188 del 23 giugno 1927, che prevede che siano trascorsi almeno dieci anni tra il decesso e l’intitolazione di un’area. La procedura in deroga, che viene attivata dalla delibera, è motivata dalla grande portata culturale della persona e dai meriti riconosciuti a livello nazionale. Piazzale Piero Angela si affaccerà sulla via della Conoscenza, il sistema di connessione ciclopedonale, finanziato dal Pnnr, volto al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale della Città della Conoscenza.