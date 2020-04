“A braccia aperte”, 10 milioni di euro per gli orfani delle vittime di femminicidio

“A braccia aperte” è il settimo bando promosso dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta’ educativa minorile per sostenere interventi, da progettare insieme a partenariati qualificati e con esperienza, a favore degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. A disposizione complessivamente 10 milioni di euro, in funzione della qualita’ dei progetti che saranno successivamente elaborati. La realta’ dei cosiddetti “orfani speciali”, figli di vittime di crimini domestici prevalentemente di genere femminile, e’ tanto complessa quanto ancora sommersa: non esistono stime ufficiali sull’effettivo numero di casi. Nei casi di femminicidio, perdono la madre in modo atroce (l’assassino 8 volte su 10 e’ il loro padre) e perdono anche la figura paterna. Gli studi dimostrano che le situazioni vissute hanno, sulle persone minorenni che diventano orfani a seguito di questi eventi, un impatto psicologico devastante e cio’ si riflette inevitabilmente anche nella loro sfera relazionale e scolastica. A questa gia’ delicata situazione si sommano le questioni giuridiche e gli aspetti legali, tra cui la decadenza della responsabilita’ genitoriale, l’affidamento del minore e la designazione del tutore. Ad oggi la mancanza di dati esaustivi sul fenomeno non permette di quantificare adeguatamente i casi di orfani di crimini domestici ne’ di definirne la diffusione territoriale, per cui una rilevazione puntuale in fase di co-progettazione sara’ propedeutica a qualsiasi intervento insieme ad un’azione di formazione rivolta a tutti gli operatori socio sanitari, che sara’ coordinata da Con i Bambini.