A Bruxelles incontro Meloni-Macron

(Adnkronos) – Lungo faccia a faccia informale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del vertice Ue-Balcani occidentali a Bruxelles. La presidente del Consiglio e il numero uno dell’Eliseo, che alloggiano nello stesso hotel, si sono incontrati in una sala per fare il punto sui principali dossier europei. Al colloquio si è aggiunto anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Un colloquio informale quello tra i tre leader, come si evince dall’outfit del cancelliere di Berlino che per l’occasione indossa una t-shirt.

Sul tavolo del Consiglio europeo due macro-temi: da un lato la questione dell’allargamento della Ue ai Balcani occidentali e il sostegno all’Ucraina nella guerra di aggressione iniziata dalla Russia nel febbraio del 2022; dall’altro, la revisione del Quadro finanziario pluriennale 2021-27. Sullo sfondo resta il tema della riforma della governance economica europea: l’argomento non è all’ordine del giorno del summit del 14 e 15 dicembre, ma potrebbe essere menzionato dopo l’ultimo Ecofin dell’8 dicembre e in vista della riunione straordinaria della prossima settimana.