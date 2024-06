A Bruxelles tornano i trattori a pochi giorni dalle Europee

Protesta simbolica davanti al Parlamento, centinaia in periferia

Roma, 4 giu. (askanews) – A Bruxelles sono tornati i trattori a pochi giorni dalle elezioni europee.Alcuni agricoltori hanno sfilato per una protesta simbolica davanti al Parlamento europeo; con clacson, bandiere e qualche cartello, hanno voluto ricordare agli eurodeputati l’importanza del loro settore e denunciare la concorrenza sleale delle importazioni extra-Ue.Altre centinaia di trattori si sono riuniti per protestare alla periferia di Bruxelles, con la polizia schierata per impedire che si avvicinassero alle istituzioni dell’Ue.