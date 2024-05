A Budapest Xi e Orban assistono alla firma degli accordi cooperazione

Ben 16, in settori infrastrutture ferroviarie, stradali, nucleare e auto

Roma, 9 mag. (askanews) – A Budapest il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro Viktor Orban assistono a una cerimonia per la firma di 16 accordi di cooperazione, come annunciato dall’Ungheria, che riguardano il settore delle infrastrutture ferroviarie, stradali, ma anche il nucleare e il settore automobilistico.Il presidente cinese è a Budapest, sua terza e ultima tappa del suo tour europeo, dopo aver incontrato mercoledì il presidente serbo Aleksandar Vucic a Belgrado. Il suo tour europeo è iniziato il 5 maggio in Francia, dove il presidente Emmanuel Macron e la presidente della commissione europea ursula von der Leyen lo hanno esortato ad allentare le restrizioni commerciali cinesi e a usare la sua influenza per fare pressione sul presidente russo Vladimir Putin – che vedrà nella seconda metà del mese – affinché ponga fine alla sua invasione dell’Ucraina.