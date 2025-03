A Buoninfante il premio Prodotto dell’Anno: 12 mila consumatori votano i materassi e i cuscini bio

Il Gruppo Buoninfante vince il prestigioso premio “Prodotto dell’Anno 2025” nel settore “materassi” con il materasso X Bio Graphene e il cuscino X-BIO Pillow Ceramic. Questo riconoscimento conferma l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni all’avanguardia per il benessere e la qualità del sonno ed essere leader di settore per l’eccellenza e l’innovazione nel settore del riposo.

Un premio che valorizza l’evoluzione di prodotto

Il 2025 segna un nuovo traguardo per la gamma X-BIO: dopo il successo di X-BIO Circulife (Eletto Prodotto dell’Anno 2023), il primo materasso ecosostenibile realizzato con poliestere da bottiglie di plastica riciclate, e X-BIO Silver Ions (Eletto Prodotto dell’Anno 2024), il materasso antibatterico con rivestimento agli ioni d’argento per una protezione avanzata contro batteri e allergeni, Gruppo Buoninfante si aggiudica un altro riconoscimento.

Il Premio all’Innovazione, assegnato ogni anno ai prodotti più innovativi del mercato italiano, è frutto del voto di 12.000 consumatori attraverso una ricerca indipendente condotta da Circana, azienda leader nella gestione ed interpretazione della complessità del comportamento del consumatore. Un’ulteriore conferma dell’eccellenza, dell’affidabilità e delle prestazioni avanzate dei prodotti X-BIO.

“Ricevere questo premio è un’importante conferma della nostra filosofia aziendale: innovare per migliorare la qualità della vita delle persone. X Bio rappresenta il perfetto equilibrio tra tecnologia, sostenibilità e benessere,” ha dichiarato Enzo Buoninfante, CEO del Gruppo Buoninfante. Con questo traguardo, il Gruppo Buoninfante conferma la sua posizione di leader nel settore del riposo, continuando a investire in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni sempre più avanzate e sostenibili.

X-Bio: tecnologia e benessere per un riposo ottimale

X-Bio Graphene è il materasso di ultima generazione progettato per offrire massimo sostegno alla colonna vertebrale e un comfort ottimale. Grazie alla sua tecnologia brevettata, aiuta a ridurre mal di schiena, dolori cervicali e problemi circolatori, favorendo un riposo davvero rigenerante. Il grafene, materiale rivoluzionario, migliora la termoregolazione, elimina l’elettricità statica e mantiene il materasso sempre fresco e confortevole. La sua tripla lastra a zone differenziate in Memory assicura un supporto perfetto, adattandosi alla naturale curvatura del corpo.

X-Bio Pillow Ceramic è molto più di un semplice cuscino: è una soluzione all’avanguardia per chi cerca sostegno, freschezza e benessere durante il sonno. Grazie alla sua struttura a tre strati in Memory e Memory Fresh con gel, si adatta perfettamente alla forma del collo, massaggia delicatamente l’area cervicale e favorisce la circolazione, riducendo tensioni e infiammazioni. Il rivestimento in tessuto X-BIO Ceramic, antibatterico e rigenerante, gestisce il calore e lo trasforma in raggi FIR benefici, migliorando il metabolismo cellulare. Sicuro, traspirante e ipoallergenico, assicura un riposo fresco, asciutto e confortevole in ogni stagione.

X-Bio Graphene e X-Bio Pillow Ceramic sono parte di una linea che sta conquistando sempre più la fiducia del pubblico, con recensioni straordinarie e una crescente consapevolezza dell’importanza di un riposo di qualità.