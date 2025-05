A Cannes Viola Davis celebra il cinema delle donne

Sfilata di star americane per il premio Women’s Worth

Cannes, 24 mag. (askanews) – Viola Davis, attrice e militante, è arrivata a Cannes per partecipare alla giuria L’Oreal Paris Light on Women’s Worth che premia una regista di eccezione. Ai microfoni spiega di non essere più preoccupata per le donne nel mondo del cinema.Sul red carpet hanno sfilato anche Elle Fanning, Simone Ashley, Jane Fonda, Gillian Anderson.”Credo che siamo abituate a creare in epoche in cui non siamo viste né ascoltate con ogni possibile ostacolo sul nostro cammino. Le donne adesso stanno diventando il cambiamento che vogliono vedere” ha detto Davis.”Tutto in questo mondo del cinema riguarda la visibilità. Nessuno preferisce non essere visto, tutti vogliono vedere sullo schermo la loro storia. Quando si apre la porta agli artisti bisogna aprirla a tutti. Serve ad arricchire le nostre vite. Pensi cosa sarebbe la vita senza arte, e cosa sarebbe la vita se si desse spazio solo ad alcune voci e non a tutte. L’arte non dovrebbe limitare o escludere. Chiunque abbia una voce, una storia, un talento ha il suo posto in questa industria”.