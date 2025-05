A Capri la II edizione del Net Forum “Società Intelligente”, workshop sul futuro del lavoro

Dal 13 al 17 maggio si è svolto a Capri il workshop della II edizione del Net Forum “Società Intelligente”, “un laboratorio di confronto – si legge in una nota – dove l’Intelligenza Naturale ha guidato la costruzione di una visione condivisa sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle politiche attive del lavoro e negli strumenti che abbiamo oggi a disposizione”.

Cos’è accaduto? “Sono nate idee, visioni e contenuti di qualità, che iniziano a produrre effetti concreti. Oltre 1000 soggetti coinvolti, tra cui le 100 persone presenti a Capri e i più di 900 partecipanti in diretta streaming della community Snap Learning e non.

La copertura mediatica estesa su Web, Tv, Radio e quotidiani con Adnkronos come fonte principale, ha visto il rilancio di oltre 180 testate, con 37 lanci di agenzia, quasi 750 uscite stampa, con una reach stimata di oltre 47 milioni di contatti (qui la rassegna stampa)”.

“Il progetto – prosegue la nota – è sostenuto da un ecosistema in espansione, composto da partner, ambassador, sponsor e patrocini istituzionali (guarda chi ne fa parte). Tutto questo testimonia la centralità del Net Forum come piattaforma di visione e proposta per le politiche attive del lavoro: un vero e proprio think tank capace di connettere voci e saperi diversi in un disegno condiviso. Stiamo già lavorando per portare quanto emerso al centro del dibattito nazionale, con la presentazione del Libro Bianco (che raccoglie tutte le proposte) prevista per il 23 settembre a Roma presso la Biblioteca Giovanni Spadolini al Senato della Repubblica.Sono aperte le pre-iscrizioni, il cui modulo è a questo link: partecipa).