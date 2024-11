A Casa Perbellini a Verona Tre Stelle Michelin: 14 i tristellati

Roma, 5 nov. (askanews) – Tutti confermati i 13 ristoranti insigniti lo scorso anno con le Tre Stelle Michelin in Italia e una novità: a diventare il 14esimo ristorante Tristellato itaiano è Casa Perbellini 12 Apostoli, il ristorante di Giancarlo Perbellini a Verona. L’annuncio è arrivato durante la presentazione della nuova edizione della guida Michelin in corso a Modena al Teatro Pavarotti. Perbellini, una volta salito sul palco per indossare la nuova giacca da chef, si è commosso. “Bisogna che i bambini tornino a giocare con la manualità – ha detto – sono tutte cose che si sono perse con il tempo. Ora a 60 anni arrivare ai 12 Apostoli è stato un triplo salto mortale, ho una grande squadra dietro, ci sono stati tanti pianti, ho dietro una grande direttrice di sala che mi ha portato fino a qui”.

Oltre ai 33 ristoranti premiati con una nuova Stella Michelin, in Italia ora ci sono anche due nuovi ristoranti con due Stella Michelin. Il primo è Villa Elena, dello chef Marco Galtarossa a Bergamo.

Il secondo è all’interno del wine resort Castiglione del bosco e si chiama Campo del Drago, guidato dallo chef Matteo Tamperini a Montalcino a Siena.