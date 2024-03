A Castelvenere dopo 20 anni torna Cantine al Borgo. Visite con guida gratuita per i turisti  

Dopo circa venti anni torna a Castelvenere “Cantine al Borgo”, la manifestazione ideata agli inizi degli anni Duemila per valorizzare e promuovere le caratteristiche cantine tufacee nel borgo medievale.

Con l’inizio della Primavera, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco ed il Forum dei Giovani, ha deciso di avviare una serie di visite guidate all’interno del borgo mettendo a disposizione dei gruppi di turisti, che ne faranno richiesta previa prenotazione (cell. 333 6649828), una visita guidata gratuita.

“Faremo sinergia – dice il sindaco Alessandro Di Santo – con i volontari della Pro Loco e del Forum dei Giovani perché per la prossima estate abbiamo in mente di organizzare un ricco cartellone di eventi per far conoscere sempre di più il nostro territorio e le nostre eccellenze, a cominciare dal vino”. “Sarà anche l’occasione per promuovere il centro storico, all’interno del quale nell’ultimo anno abbiamo acquistato come Comune degli immobili, da destinare ad attività di associazioni o di cooperative, e un’ampia area verde che, come parco, andrà ad esaltare la bellezza e l’accesso alle torri che circoscrivono il borgo”, conclude il sindaco.

La nuova iniziativa di promozione è partita ieri con l’arrivo di una nutrita comitiva di turisti, proveniente da Bacoli, che ha visitato il borgo, accompagnata dal vice sindaco Raffaele Simone e dal presidente della Pro Loco Domenico Iannucci.