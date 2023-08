A Castelvenere torna la Festa del Vino. Etichetta celebrativa per i 41 anni della rassegna

E’ tutto pronto a Castelvenere per le celebrazioni della “Festa del Vino”, giunta alla sua quarantunesima edizione, in programma dal 24 al 27 agosto prossimo.

La manifestazione è promossa ed organizzata dalla Pro Loco di Castelvenere in collaborazione con l’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo.

Dopo il successo della passata edizione e grazie al sostegno del Comune e della Regione Campania, quest’anno la manifestazione durerà quattro giorni, uno in più rispetto alle precedenti edizioni, riservando numerose novità per i giovani e per i meno giovani. “Anche per questa edizione – dice Domenico Iannucci, presidente della Pro Loco di Castelvenere – realizzeremo una etichetta celebrativa per festeggiare i primi 41 anni dell’evento nel comune più ‘vitato’ d’Italia insieme a tutti i nostri produttori di vino”. “Siamo stremati, ma finalmente abbiamo raggiunto il traguardo”aggiunge Iannucci, il quale ringrazia l’amministrazione Di Santo “che ci sostiene ed affianca in ogni modo pur di garantire la riuscita della manifestazione”. “La Festa del Vino – conclude il presidente della Pro Loco – rappresenta non solo la possibilità di promuovere i nostri vini di eccellenza ma anche l’opportunità di gustare prodotti tipici locali grazie ai vari stand gastronomici”.

Ricco anche il cartellone degli artisti e degli eventi che andranno ad impreziosire il programma della quarantunesima edizione della “Festa del Vino”. Non mancheranno infatti incontri culturali, tecnici e appuntamenti legati a personaggi del territorio, come la celebrazione della “Notte della Falanghina – Premio Radici”, giunto alla sua seconda edizione.