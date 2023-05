A che punto è l’Italia

È interessante, almeno così vorrebbe essere il contenuto delle righe che seguono, tentare di dare uno sguardo a ampio raggio tanto dall’interno, quanto dall’esterno dell’ Italia. Sono tempi molto complicati, quelli che il mondo sta vivendo e questa non è una novità. Ciò che fa riflettere è che per l’Italia si è portati a ritenere che il disagio conseguente sia avvertito ancora di più. Prendendo il via da questa osservazione, rimanendo nei confini nazionali, spiccano almeno due elementi che caratterizzano l’azione di quanti si propongano per gestire le sorti del Paese: pensare e agire in maniera confusa e di conseguenza cavalcare in maniera non stop il pretesto che tutt’ora é presente per farne un uso sconsiderato. In politica è pericolosamente attuale la pratica di beccarsi in maniera molto simile a quello dei capponi di Renzo, il personaggio dei Promessi Sposi. È doveroso precisarlo perché al momento sono in goro alcuni omonimi di diverso spessore morale. Di costoro non è opportuno nemmeno fare il nome in queste righe. Va confermato però che il loro procedere nel dibattito è simile a quello dell’alce, che è una delle modalità che domina il modo di governare in uso all’ interno dei confini del Paese. Si sta cioè procedendo cosi: il risultsto di una qualsiasi azione è da ritenere certo, certissimo, anzi probabile, come il titolo di una vecchia pellicola della Hollywood di un tempo.Ciò è riferito alla sorte dell’ incasso della terza rata di finanziamento dell’ Ngeu per il Pnrr. Si tralascia di darsi da fare per porre rimedio, seppure in calcio d’angolo, a quella che sarebbe una debacle nel senso più autentico del termine. Si coglie così a volo l’occasione per usare Palazzo Chigi come un teatrino dove è di scena un’opera dei pupi o una sala popolare dove vengono rappresentate non stop sceneggiate di ogni tipo. L’ultima, solo in ordine di tempo, schermaglia in atto tra maggioranza e minoranza, è quella che vede entrambe impegnate in un confronto all’arma bianca per la nomina del commissario alla gestione del dafarsi dopo l’alluvione fuori misura che ha stravolto parte della Romagna. Solo per evidenziare quanta differenza esista allo stato a e quanta distanza corra tra il Governo centrale e quelli regionali, insieme a quella gente messa in ginocchio, che, come é nel suo Dna, sta mettendo in atto, non appena è stato possibile, tutti gli sforzi per alzarsi e poter ricominciare. Qualcuno di loro ha dato chiari segni di rabbia e è comprensibile, mentre qualche altro ha ringraziato i volontari giunti per tempo in zona, aggiungendo che erano in grado di cavarsela da soli, per ultimo invitandoli a spostarsi, sempre all’interno della zona, presso persone più bisognose di loro. Tanto solo per dare un cenno dell’ italian life styile a più velocitá, molto diverse tra loro, più paragonabili a quelle del cambio di un vecchio autocarro che a uno di quelli automatici in dotazione dei moderni autoveicoli. Per quanto riguarda i commenti sul Paese che di massima vengono riportati dall’ informazione estera, soprattutto del Nord Europa, ma anche extra Eu, volendo immaginare solo con grande approssimazione l’impatto della vicenda Ita-Alitalia/ Lufthansa, ci sarebbe da rimanere mortificati e, tutto sommato, andrebbe ancora bene. Perchè i due ultimi verbi sono usati al condizionale? Perchè sono tante altre le operazioni che fanno dell’ ‘italianità’ un extra profitto e una chiave utile per aprire molte porte. Giusto per non essere di parte, seppure ce ne sarebbe il motivo, l’ Eni, Ente Nazionale Idrocarburi, rara avis tra le aziende partecipate dallo Stato, che fa profitti, forse perchè, salvo parentesi di scarso rilievo, dagli inizi è stata condotta secondo principi tipici dell’ azienda privata. Mattei fecit, l’ Ente all’estero ha successo e porta prestigio, oltre che utili, al Bel Paese. Un particolare fa da trait d’union tra le due aziende appena citate e tante altre nelle stesse condizioni: la logica del profitto, più specificamente la loro gestione economica, cioè fonte di reddito. Ancora una volta il pensar comune contadino aiuta a capire fino in fondo il concetto:” nessuno fa niente in cambio di niente”, il cui corollario, generalmente pronunciato da un soggetto villico diverso, come rafforzativo è: “nemmeno il gatto muove la coda e fa le fusa se prima non gli si dà qualcosa da mangiare”. Opinioni variegate, come si può facilmente desumere, sono quelle che induce a far formulare su di se il Giardino d’ Europa. Le stesse che, seppure in maniera rocambolesca, portano a concludere che “italiano è bello e anche buono”. Sarebbe ciò che in economia aziendale viene definita rendita di posizione che da sola non sarebbe defininibile funzionale e corretta ma, se legata a uma produzione che ha tutti i crismi per essere definita ben inserita nel circuito sociale, sia pure la benvenuta. Del resto, se il tricolore nel mondo sventola ben alto, una ragione dovrà pur esserci. Attenzione a non sciuparlo: teme il malaffare e il malgoverno!