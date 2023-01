A che punto è la pandemia nel mondo (non soltanto quella sanitaria)

Il mondo occidentale sta prendendo atto in questo inizio di anno che per un periodo di tempo ancora difficilmente determinabile, da Est continueranno a arrivare notizie non incoraggianti. Il conflitto in Ucraina, di cui non si arriva a fare nemmeno il punto della situazione, per ora è una macchina di distruzione di vite umane e ricchezza che opera senza alcuna linearità e senza lasciare intravedere una sola breccia sui vari fronti attraverso i quali fare entrare quanto necessario almeno per un cessate il fuoco. Il flop delle trentasei ore di tregua concesso unilateralmente da Putin in occasione del Natale ortodosso non ha avuto alcun risultato concreto, allontanando, ancor più se possibile, con lo scambio di accuse su chi avesse violato per primo le consegne, ogni ipotesi di intesa. Nello stesso lasso di tempo, contenibile in una manciata di giorni dall’inizio dell’anno, a oriente marcatamente e a occidente per ora solo sotto forma di blitz, si è assistito a manifestazioni di violenza in grado di togliere la terra da sotto ai piedi di chi si sta dando da fare perché la situazione ritorni nei ranghi. Si sta assistendo altresì a qualcosa che ricorda molto il gioco dell’oca: se si sbaglia una mossa, anche se si è a buon punto del percorso, si ritorna irrimediabilmente al punto di partenza. Qualcosa di simile sta succedendo in Cina per la vicenda Covid. Data per certa la comparsa del controverso virus oltre tre anni orsono appunto in quel subcontinente, ora il fuoco della pandemia ha ripreso a ardere in forma violenta proprio la dove tutto è iniziato. A dispetto del negazionismo ai limiti del ridicolo delle autorità di Pechino, si hanno sufficienti motivi per credere che nel Celeste Impero sia in atto una vera e propria ecatombe di dimensioni non quantificabili. Con tutto il rispetto dovuto alla vita, quella umana in primis, non appaia irriguardosa la considerazione che segue. Con le restrizioni che necessariamente conseguiranno al ritorno di fiamma del virus, che sta dando punti anche al trasformista Brachetti, tale è la sua capacità di mutare e di adattarsi che, seppure non verranno apposte dalle autorità di Pechino, saranno i paesi interlocutori a limitare al minimo i viaggi da e per quel paese. Altrettanto pesanti saranno le limitazioni dei contatti di lavoro, intendendosi per essi gli scambi commerciali. É questo secondo comportamento che deve allertare il resto del mondo non solo per il pericolo di contaggio. Stante la debolezza dell’economia di buona parte dell’Occidente, a fine dello scorso anno diversi studiosi della materia europei e statunitensi avevano cominciato a far di conto. Partendo dall’ipotesi che la Cina sarebbe stata qualcosa di simile a un pozzo senza fondo, avevano individuato in essa la terra promessa per l’ export dei loro paesi. Quindi un mercato capace di fagocitare tutto quanto in quel paese non fosse prodotto, di cui avrebbe potuto tirare la volata il Made in Italy. Stando la situazione nei termini prima accennati, tale ipotesi può essere a ragione equiparata all’ aver fatto i conti senza l’ oste. Magra consolazione é il prendere atto che per il 2023 le prospettive di crescita, per la Cina come per l’Occidente, erano già considerate limitate a prescindere dalla pandemia. È questo uno dei tanti casi che correggono la portata del vecchio detto usato nel villaggio: “mal comune, mezzo gaudio”. Nella situazione appena descritta l’ unica a trarne gaudio è la speculaziome che prospera sul disagio dell’economia reale come un avvoltoio non perde di vista un animale che sta per tirare le cuoia per farne banchetto. Quell’attività, rimpinguandosi, accresce la sua negatività sullo sviluppo dell’attività economica, contribuendo così a aumentare le probabilità che quest’ultima scivoli verso la recessione. Sembra che siano intervenute, insieme al virus che continua a terrorizzare l’ umanità, anche una serie nera di più avversità che, insieme, si potenziano a vicenda. Sarebbe più opportuno e proficuo riflettere sull’attività umana, spesso dissennata, che da tempo sta portando il mondo sempre più vicino al baratro. Con l’augurio che quanto appena scritto sia smentito in men che non si dica da fatti nuovi, della genìa di quelli che, attesi invano per un anno intero, si concretizzano senza preavviso in pochi minuti.