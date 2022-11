A Città della Scienza di Napoli il 31esimo Congresso Nazionale Sicurezza in Anestesia

Città della Scienza di Napoli ospiterà giovedì e venerdì 1 e 2 dicembre 2022 il 3esimo Congresso Nazionale “Sicurezza in Anestesia” (SIA) organizzato dal Direttivo del Collegio dei Primari di Anestesia e Rianimazione della Regione Campania (CPARC), presieduto dal dottor Giuseppe Lubrano Direttore della Unità Operativa Complessa dell’Ospedale Buonconsiglio Fatebenefratelli di Napoli. Dopo gli ultimi 2 anni segnati dalla pandemia Covid, l’importante appuntamento scientifico ritorna in presenza con l’obiettivo di richiamare l’attenzione ancora una volta sulla Sicurezza, aspetto fondamentale del lavoro dell’Anestesista che quotidianamente segue gli ammalati nel loro percorso diagnostico, terapeutico e chirurgico. Il tema affrontato quest’anno dal Congresso è l’Innovazione Farmacologica e Tecnologica.

Innovazioni, queste, che consentono alla disciplina Anestesia e Rianimazione di aumentare i livelli di sicurezza sia per gli operatori della branca sia per i pazienti loro affidati. Nuovi farmaci e nuove strumentazioni sono l’espressione evidente di una crescita scientifica. Una crescita, però, che non sempre procede di pari passo con la realtà lavorativa quotidiana, dove sono presenti ancora molte discrepanze. L’alto contenuto scientifico degli argomenti trattati vede coinvolte anche le Scuole di

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi Federico II e dell’Università degli Studi Luigi Vanvitelli dirette rispettivamente dal Professore Giuseppe Servillo e dalla Professoressa Maria Beatrice Passavanti. Gli Specializzandi di entrambe le Università parteciperanno, pertanto, a tutte le sessioni didattiche del Convegno. I Docenti e i Relatori che prenderanno parte ai lavori, avranno il compito di illustrare e trasmettere le più recenti acquisizioni in tema di Sicurezza nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, confidando che esse possano trovare presto ampi spazi nella pratica clinica delle nostre Strutture Sanitarie. La strumentazione e i dispositivi illustrati potranno essere visionati e valutati nelle 6 Sale Didattiche all’uopo predisposte. Nell’ambito dell’Aggiornamento Continuo in Medicina, alle due giornate scientifiche, a cui potranno partecipare Anestesisti-Rianimatori, Medici di Accettazione e Urgenza, Farmacisti e Infermieri, sono stati attribuiti 7,7 crediti ECM.