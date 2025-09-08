A Città della Scienza il 23 settembre summit sulla cybersicurezza: il primo a Napoli

L’appuntamento è alla Città della Scienza di Napoli il 23 settembre: Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, con Astrea, Agenzia di Comunicazione ed Eventi specializzata nel settore della Sicurezza Informatica, e con il patrocinio di Regione Campania, organizza Security Summit Napoli, il convegno dedicato ai temi più attuali della cyber security, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più nella formazione e nel dibattito sulla sicurezza digitale la Pubblica Amministrazione e le aziende locali.

Istituzioni, mondo accademico, della ricerca e delle imprese Campane si riuniranno a Security Summit Napoli per fare il punto della situazione e discutere delle iniziative possibili sul territorio. “Security Summit arriva per la prima volta a Napoli, con un’attenzione particolare al contesto della Campania e del Sud Italia . afferma Luca Bechelli, del comitato direttivo Clusit -. Vogliamo concentrarci sull’impatto della direttiva NIS2 e su come le aziende e le pubbliche amministrazioni locali stanno affrontando le sfide della sicurezza digitale. Sarà un’occasione unica per approfondire le strategie di compliance e resilienza cybersecurity in un territorio in rapida evoluzione digitale, grazie al contributo di esperti che dialogheranno direttamente con il tessuto produttivo e istituzionale campano”.

Aprirà i lavori, alle ore 9,30 un intervento della presidente di Clusit, Anna Vaccarelli. A seguire, la tavola rotonda “Innovazione, Istituzioni, AI: la situazione campana tra digitalizzazione e cybersecurity” vedrà il confronto delle Istituzioni e del mondo accademico e della ricerca Campane in merito alle iniziative sul territorio. Parteciperanno: Fabio De Paolis, Coordinatore Security Operations Center (Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, Regione Campania), Massimo Di Gennaro (Direzione Innovazione, Logistica Integrata, Sanità Digitale, Soresa), Fabio Martinelli (direttore, Icar- Cnr), Luigi Romano (presidente Centro Regionale Information Communication Technology), Carlo Sansone, vicepresidente Fondazione Fair (Future Intelligence Research), Antonio Scarfò, regional Senior sales manager, Fortinet, Giorgio Ventre, direttore scientifico Apple Developer Academy, Unina. La moderazione è affidata ad Alessio Pennasilico, del Comitato Scientifico Clusit.

La giornata di Security Summit Napoli prosegue poi con le sessioni del “Percorso Sicurezza”:

11.30-12.10 “ Ogni accesso ai servizi digitali mediante le VPN è un rischio: dalla Campania una concreta innovazione” , che presenterà il caso virtuoso di un’importante realtà della Sanità Campana.

12.20-13.00: " Cybersicurezza 2025: tra complessità digitale, intelligenza artificiale e resilienza aziendale ", che proporrà un'analisi dell'intelligenza artificiale come tecnologia ambivalente, capace di potenziare le capacità difensive e allo stesso tempo utilizzata per attacchi sofisticati, con l'obiettivo fornire ai decision maker strumenti di valutazione e azione per rafforzare la resilienza aziendale in un contesto in continua evoluzione.

14.30-15.10: "Il futuro della cybersecurity: ridefinire la difesa, oltre la tecnologia". Si analizzeranno in questa sessione i modelli tradizionali, che mostrano oggi tutti i loro limiti a fronte dei nuovi scenari in continua evoluzione, per arrivare alla proposta di un approccio che mette al cento una visione sistemica del rischio.

Chiuderà la giornata, alle 16.30 la sessione plenaria “Confini cyber del napoletano tra spazio, mare e terra“, che avrà quali protagonisti attori della media e grande impresa dei trasporti e della difesa del territorio, per un confronto sulle sfide della cybersecurity e sulle possibilità di accesso alle competenze e alle tecnologie. Particolare focus sarà posto sull’impatto delle normative vigenti e sulle opportunità della digitalizzazione. Con la moderazione di Luca Bechelli, del Comitato Direttivo Clusit, aprirà la tavola rotonda l’intervento di Milena Antonella Rizzi – Capo Servizio Regolazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Parteciperanno:

– Guido Cangiano, Coordinatore Tecnico, Unico Campania

– Luciano Ragazzi, Direzione Information Technology, EAV

– Massimo Bernaschi, Vice Presidente, GARR

– Luigi Carrino, Presidente DAC

– Maurizio Taglioretti, Regional Manager SEUR, Netwrix.

La partecipazione a Security Summit Napoli è gratuita, previa registrazione sul sito della manifestazione e consente di acquisire crediti Cpe (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni Cissp, Cssp, Cisa, Cism o analoghe richiedenti la formazione continua. Security Summit farà successivamente tappa a Verona (15 ottobre); il 5 novembre è inoltre, prevista l’edizione Streaming Security Summit, accessibile interamente da remoto, in concomitanza con gli appuntamenti dedicati ai settori verticali Manufacturing e Finance.

Clusit è l’associazione italiana per la sicurezza informatica. Nata nel 2000 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano, rappresenta oggi oltre 600 organizzazioni, appartenenti a tutti i settori del Sistema-Paese. Clusit collabora con la Presidenza del Consiglio, con diversi Ministeri, Authority, Istituzioni e organismi di controllo, tra cui Polizia Postale e delle Comunicazioni, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, Agenzia per l’Italia Digitale, Autorità Garante per la tutela dei dati personali. Svolge inoltre un’intensa attività di supporto e di scambio con Cyber 4.0, il Centro di Competenza nazionale ad alta specializzazione per la cybersecurity e con Associazioni Professionali e Associazioni dei Consumatori, Confindustria, Confcommercio e Cna, con Università e Centri di Ricerca. In ambito internazionale, Clusit partecipa a diverse iniziative in collaborazione con i Cert, i Clusi, con la Commissione Europea, Enisa (European Union Agency for Cybersecurity), Itu (International Telecommunication Union), Ocse, Unicri (Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di criminalità e giustizia penale), con le principali Associazioni Professionali del settore, con Università e Centri di Ricerca in oltre 20 paesi. Ulteriori informazioni sulle attività di Clusit sono disponibili sul sito www.clusit.it.