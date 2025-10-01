A Città della Scienza via alla Borsa internazionale del turismo scolastico: per la prima volta a Napoli

Si è inaugurata oggi a Città della Scienza, e andrà avanti fino al 3 ottobre, per la prima volta a Napoli, la quarta edizione di Bitus, la Borsa internazionale del turismo scolastico e delle attività didattiche fuori dalla classe. L’evento, organizzato da CoopCulture e Tappeto Volante de I Mercanti d’Arte srl con il contributo della Regione Campania, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per studenti, docenti e operatori culturali, tra proposte turistiche, laboratori, workshop, presentazioni e attività didattiche pensate per stimolare curiosità, autonomia, creatività e senso di comunità. Scuole provenienti da tutta la regione hanno affollato le diverse sale partecipando in maniera attiva ai diversi momenti che hanno animato il programma tra questi, l’inaugurazione con la presenza dell’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, la direttrice generale di CoopCulture Letizia Casuccio, il direttore generale della Fondazione Banco di NAPOLI Ciro Castaldo e Domenico Maria Corrado, ideatore di Bitus. “Guardiamo al futuro – le parole di Corrado – con una visione chiara: rendere Bitus sempre più un punto di riferimento nazionale per chi crede in una scuola che esce dalle aule, incontra i territori e costruisce futuro”. Per Caracciolo Bitus rappresenta una piattaforma strategica non solo per la scuola, ma per l’intera comunità educante: istituzioni, operatori culturali, soggetti sociali e cittadini contribuiscono insieme alla crescita dei ragazzi. “I viaggi di istruzione possono davvero fare la differenza – ha sottolineato -. Bitus promuove due valori fondamentali: l’educazione alla bellezza, usando arte e cultura come strumenti di crescita e dialogo, e la cultura del rispetto, che insegna autonomia, responsabilità, capacità di affrontare imprevisti e convivenza civile. Importante anche l’accessibilità culturale, fisica, comunicativa e didattica, per rendere la conoscenza davvero fruibile a tutti”.

Richiamando i valori civici e sociali che la scuola contribuisce a sviluppare, Casucci ha chiuso il confronto, sottolineando come “il turismo scolastico rappresenta un modello di educazione diffusa, capace di arricchire la formazione oltre le mura scolastiche. Non si tratta di semplici visite o gite, ma di esperienze che stimolano curiosità, rafforzano la creatività e promuovono la cittadinanza attiva, trasformando la scuola in un ponte concreto tra territorio e società”. Tra le considerazione anche il richiamo all’attenzione sulla violenza che ancora colpisce i giovani e sulle sfide educative che ne derivano. Il femminicidio di Paupisi in tal senso “è un doloroso promemoria di quanto oggi sia fondamentale l’educazione sentimentale: l’amore non è possesso, ma libertà. I ragazzi devono imparare a riconoscere i segnali di relazioni sbagliate e a difendersi, comprendendo che possessività e affetto autentico sono due cose completamente diverse. L’amore deve liberare, non imprigionare”. Iniziative come Bitus assumono “un valore ancora più profondo”. Sono una “follia necessaria”, perché mettono la scuola al centro della democrazia e della vita civile, promuovendo una formazione completa che unisce conoscenza, cultura e valori etici. Attraverso laboratori, esperienze didattiche e momenti di confronto, studenti e docenti possono sviluppare strumenti concreti per riconoscere comportamenti pericolosi, prevenire violenze e costruire relazioni rispettose. L’inaugurazione di Bitus ha inoltre evidenziato la dimensione culturale globale dell’educazione. Casucci ha ricordato l’importanza del dialogo interculturale, sottolineando come le varie culture siano connesse fra loro, e come eventi tragici e guerre attuali ribadiscano la necessità di educare alla pace, alla conoscenza e al rispetto reciproco. La formazione scolastica diventa mezzo per comprendere il mondo, affrontare le contraddizioni della società contemporanea e promuovere una cittadinanza consapevole, libera e solidale.