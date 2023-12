A Città della Scienza week-end di fine anno all’insegna della scienza e del divertimento: il programma

Sabato 30 e domenica 31 dicembre Città della Scienza attende famiglie e bambini per chiudere insieme l’anno all’insegna della scienza e del divertimento, in un’atmosfera allegra e festosa. Tra laboratori giochi, science show ci si potrà divertire con l’attività Impronte di Natale, in cui con le impronte delle mani si realizzeranno alberi di Natale, renne, pupazzi di neve e Babbo Natale.

Nell’interactive lab Il Cielo sul Soffitto si realizzerà un “proiettore di costellazioni”, capace di trasformare il soffitto della stanza in un magico cielo stellato. Il laboratorio Circuiiti di stelle farà entrare nel vivo dell’elettronica per realizzare un vero e proprio paper circuit, nel quale astri e costellazioni si accendono e brillano su uno sfondo appositamente progettato. E ancora il science show Tira aria di… Festa! spiegherà il misterioso elemento dell’aria che non si può vedere né toccare attraverso pillole di scienza. Ci si potrà poi incantare con affascinanti Letture animate natalizie, mentre con il laboratorio Effetto fionda! ci si potrà divertire con pompon bianchi come palline di neve, bicchieri di carta come fionde, palloncini per dare la spinta in una vera e propria gara di lancio di palline.

Creare un proiettore e un ologramma da portare a casa sarà invece possibile con l’attività Ologramma spaziale! Infine, il gioco Le tappe di una grande storia…di salute! Ripercorrerà i momenti fondamentali della nascita del Sistema Sanitario Nazionale Italiano per arrivare a Sinfonia, il portale Salute del Cittadino. A cura della Regione Campania_Soresa Spa.

Appuntamento speciale invece il 4 gennaio con LA NOTTE AL MUSEO…Aspettando la Befana! Tra scope, razzi, attesa e divertimento i bambini parteciperanno ad un divertentissimo laboratorio animato dal titolo “Alla ricerca della scopa perduta!” e a seguire al Science show/laboratorio “Razzi spaziali”. Tra un laboratorio e l’altro i bambini mangeranno una pizza in compagnia e poi tutti a dormire all’interno del planetario per risvegliarsi al mattino per una ricca colazione assieme.