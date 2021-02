A Claudio Monteforte la delega Studi e ricerche di Piccola industria di Confindustria Campania

A Claudio Monteforte, presidente di Piccola Industria di Confindustria Benevento e componente del Comitato Piccola Industria Confindustria Campania è stata conferita la delega alle attività di Studi e Ricerche e all’aggiornamento del Rapporto Pmi Campania. Lo ha deciso il Comitato Piccola Industria Confindustria Campania guidato dallo scorso autunno dal sannita Pasquale Lampugnale. Claudio Monteforte, classe 1969 è amministratore delegato, cofondatore e socio azionista dell’azienda Idnamic Italia srl con sede legale ed operativa a Pietrelcina. “Sono molto soddisfatto della delega al Centro studi che rappresenta da sempre una delle attività propedeutica a qualsivoglia azione o attività di programmazione -spiega Monteforte -. Credo che questa delega sia frutto anche dall’esperienza maturata in questo ambito dalla territoriale di Benevento, grazie alle precedenti pubblicazioni realizzate a livello territoriale. Il primo rapporto presentato a livello Campano ieri costituisce una vera e propria bussola contenente i principali indicatori economici delle cinque province. In particolare lo studio analizza la popolazione, le imprese, l’occupazione, il valore aggiunto il credito e i possibili scenari futuri al fine di fornire la fotografia e l’andamento congiunturale dell’economia regionale e di quelle locali. Attraverso la disamina dei dati possiamo comprendere in maniera più approfondita e dettagliata il trend di indicatori strutturali ed economici.

La delega affidatami è del tutto nuova e offre l’opportunità di poter avviare analisi e definire programmazioni utili a più ambiziosi progetti di sviluppo. Sono molto orgoglioso di poter offrire il mio personale contributo a supporto del territorio e della macroarea regionale. Da sempre l’attività del Centro Studi rappresenta una delle più radicate ed incisive che il nostro sistema nazionale possa mettere in campo, utile a poter avviare qualsivoglia ragionamento o programma. Sono convinto che lavorando in questa direzione saremo in grado di raggiungere ambiziosi obiettivi e attivare le politiche e le programmazioni necessarie ad accreditarci sempre di più quale punto di riferimento. Viviamo un momento particolarmente complicato comprendere dove siamo per decidere dove andare diventa sempre più decisivo e rappresentare un aspetto nevralgico dal quale avviare strategie e programmazioni. Sapremo cogliere questa opportunità in una logica di collaborazione e con lo di servizio che da sempre guidano il nostro operato”.