A Copenaghen mezza maratona con soste in pasticceria

E un’ultima brioche dopo aver tagliato il traguardo
Copenaghen, 3 feb. (askanews) – Trecento corridori sfidano il freddo gelido per correre una mezza maratona insolitamente gourmet a Copenaghen, fermandosi per rifocillarsi in otto pasticcerie lungo il percorso. Ai corridori vengono offerti diversi “fastelavnsbolle”, i tradizionali panini di Martedì Grasso, e un’ultima brioche dopo aver tagliato il traguardo. Troppe calorie oggi, dice un corridore dopo aver completato la gara. E per smaltire, forse servirà l’altra metà della maratona.