A Crc parte “La Giostra”, il nuovo varietà di Diego Sanchez

Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15:30 in radio e in tv sul 188. Aumenta il divertimento su Crc: parte “La Giostra”, varietà ideato e condotto dallo showman partenopeo Diego Sanchez, new entry dell’emittente radiotelevisiva di proprietà dell’imprenditore Salvatore Isaia.

“La Giostra” andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a cominciare da lunedì 3 aprile, in diretta dalle 14 alle 15:30 sull’intera piattaforma di Crc, presente sul canale 188 del digitale terrestre, in Fm in tutta la Campania e sul Dab anche nel Lazio.

Un mix di musica e cabaret, sempre rigorosamente live, sarà la formula con la quale il varietà di Crc si ripromette di regalare ai suoi ascoltatori novanta minuti di puro intrattenimento.

Con il poliedrico Diego Sanchez al timone, “La Giostra” ospiterà a turno cantanti e attori della scena napoletana: dagli artisti di Cab&Muro di Francesco Burzo, che è anche autore del programma, a Stefano De Clemente, vincitore dei premi “Charlot” e “Troisi”; da Marco Cristi a Carmine Pettorino; da Antonio Colursi a Peppe Mallardo e Natalia Cretella.