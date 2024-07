A Cuba la “Casa del colibrì di Elena”, l’uccello più piccolo al mondo

Specie endemica dell’isola, è prossimo alla minaccia di estinzione

Roma, 12 lug. (askanews) – È considerato l’uccello più piccolo al mondo: il colibrì di Elena o colibrì ape (nome scientifico “Mellisuga helenae”), uccello endemico di Cuba. A Palpite, nel sud-ovest dell’isola, il giardino di Bernabe Hernandez è stato trasformato nel rifugio del colibrì, dove non mancano i turisti. A Cuba lo chiamano “zunzuncito” e in queste immagini Hernandez sta dando loro una miscela di acqua e zucchero. “Il ponasi è stato il primo albero che ho piantato quando mi sono trasferito qui per fare ombra e attirare qualche uccello, perché so che agli uccelli piacciono molti i semi e i frutti del ponasi e un giorno, lo zunzuncito, o colibrì di Elena, venne a stabilirsi nella sua nuova casa”.La distruzione del suo habitat ha portato a un rapido declino di questo colibrì, che misura tra i 5 e 6 centimetri e arriva a pesare tra gli 1,6 e 2,5 grammi, e spinto la IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) Red List a classificarlo come specie “prossima alla minaccia di estinzione”. “Sono diventati miei amici, siamo diventati amici e ora vengono a trovarmi ogni giorno”, ha aggiunto Hernandez. Oreste Martinez, ornitologo:”L’idea di questi progetti è quella di preservare la specie, di farla crescere e di continuare la sua conservazione in aree della Cienaga de Zapata (la più grande zona umida dei Caraibi, ndr) perché non scompaia da qui”, ha spiegato l’ornitologo Oreste Martinez.