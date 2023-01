A Davos fa un freddo tale da provocare brividi anche molto lontano

Venerdì della settimana che si è appena conclusa si sono abbassate anche le luci sul WEF, il convegno delle teste pensanti che sono a capo delle istituzioni preposte a far funzionare meglio il mondo, quanto meno a provarci.

Attenuate ma non spente le luci della ribalta, perché molte delle considerazioni che sono state elaborate e condivise nel corso degli incontri iniziati lunedì, costituiranno la trama del film: “2023, un anno da ricordare o da dimenticare, a scelta”. L’ordito che si appoggerà alle stesse saranno le decisioni prese di conseguenza da quanti non erano presenti, pur avendo voce in capitolo a alto livello per quanto riguarda la regia della grande commedia dell’umanità. Ben considerati, in positivo, i due grandi impegni di intervento nella transizione alla Green Economy, quello degli USA e quello della EU, argomento quest’ultimo tra quelli contenuti nell’ intervento della commissario Von der Leyen. Con esso altre due comunicazioni sono state declinate al femminile, miste alla recita se non di un de profundis, di qualcosa a esso molto simile. Le donne, per questa volta non al parlamento, come quelle descritte da Aristofane, bensì nei templi della politica e dell’alta finanza, a Davos si sono fatte sentire, eccome! Sono indicate appresso solo per nome proprio come fa quel commediografo greco con i suoi personaggi, Ursula ha dato il là a quel gineceo, annunciando l’ intenzione della costituzione in seno alla EU di uno strumento finanziario per aiutare la transizione alla Green Economy dei paesi membri. L’ha riferito, con il suo sorriso discreto, caratteristica in lei pressoché costante e adottato probabilmente con l’intento di addolcire le pillole, quando c’è da ingoiarne di quelle amare.

Ben diversi per il realismo con cui sono stati impostati gli interventi di Christine prima e di Koralina dopo e quello finale insieme, appassionatamente. La prima è stata abbastanza asettica, come è nei suoi modi di dire e di fare, nel confermare che il tasso dell’ Euro, regolato dalla sua BCE, continuerà a salire per far fronte all’ inflazione, arrivata nella EU e anche altrove, a percentuali a doppia cifra. Con tutto il rispetto per Madame la Banquière, da più parti diversi cultori delle dinamiche finanziarie hanno fatto presente che il rapporto tra i due fenomeni, il rincaro del costo dell’ euro per correggere la portata del calo del potere liberatorio dell’ euro – la capacità di acquisto, ndr – e l’aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi, ricordano quel pescatore che pensava di poter riempire la gerla sparando i pesci con il fucile. Del resto anche al Caffè del Forestiero, l’esercizio più “colto” del villaggio, più di un avventore ha detto la sua a tal riguardo. Sono arrivati alla conclusione, pressoché unanime, che Madame BCE si stia mettendo nella situazione di quell’ippo conducente che, con l’ intenzione di colpire il suo mezzo di locomozione con un corpo contundente, finì per colpire la sua bardatura. Per sottolineare la credibilità di questa tesi, il barman ha concluso che attualmente c’è il fondato dubbio che i fischi vengano scambiati per fiaschi. Il tocco finale è stato dato da Koralina che ha riportato le considerazioni dell’ente di cui stava portando la voce, il FMI, il Fondo Monetario Internazionale. La Pressagora dei Balcani è andata oltre il rigore sostanziale delle previsioni/ indicazioni di chi l’ aveva preceduta, Christine d’ Oltralpe. Ha illustrato le sue considerazioni con un atteggiamento che non avranno certo l’effetto di rilassare chi la stesse seguendo, almeno per quanto prevede per quest’anno. Quasi certamente avrá ricordato a chi è nato nel dopoguerra, l’atteggiamento del presidente russo Kruscev. Questi, come poteva, lanciava strali infuocati ai suoi omologhi occidentali, a quelli d’ Oltreatlantico in particolare. Lo faceva però spesdo con un atteggiamento da prete di campagna sornione, quasi sorridendo bonariamente. Così Koralina, in contrasto con il linguaggio del suo corpo del genere matrioska e un sorriso di circostanza, ha affermato, ribadito e fatto da sponda, citandola con il nome proprio, quanto detto dalla banchiera di Bruxelles. Precisamente che è necessario che la finanza riprenda a giocare il suo ruolo strumentale per l’economia, non si tenti pertanto di farne l’ oggetto di processi produttivi o attività di servizio. Ha continuato, quella virago, confermando di essere conscia che le sue indicazioni non saranno accolte come inviti a nozze dai capi di quei governi definibili sovrani. Vale a dire che con l’aumento dei tassi generalizzato a occidente e con una politica monetaria non più espansiva ma protesa a rientrare negli argini della normalità, c’è da attendersi che, tra l’altro,la disoccupazione aumenterà.. Tanto perché le aziende saranno costrette a contrarre, ancora una volta, i livelli di produzione.

Arte scenica per arte scenica, viene in mente il personaggio di Totò nel film 47 morto che parla, quando al maggiordomo che gli annuncia che il suo cavallo è stramazzato per il digiuno, con atteggiamento contrito risponde che era un vero peccato, proprio allora che cominciava a abituarsi a placare i morsi della fame con l’ acqua. Che altro aggiungere se non che gli stessi monetaristi hanno affermato da sempre che le manovre fatte con il frusciar di banconote e messe in atto come correttivi di fenomeni economici negativi, devono avere vita breve e non essere considerate risolventi? Come la quadratura del cerchio, anche un comportamento antitetico di quello appena descritto non porta da nessuna parte. Quindi ciò che può fare uscire il carro dal pantano é solo l’ aumento della produzione e della produttività a livello globale. Altan farebbe concludere a Figazzi: “animo, Cipputi!”