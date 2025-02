A Diego Vitagliano il premio “Identità di pizza”. La giuria: E’ anche autore di capolavori gluten free

Diego Vitagliano riceve il premio ‘Identità di Pizza’ a Identità Golose 2025, il congresso internazionale di cucina che si tiene ogni anno a Milano. Il lavoro del maestro pizzaiolo napoletano sull’innovazione e sulla diversificazione degli impasti è stato fondamentale per portare la pizza a un livello di eccellenza. A conferire il premio Cinzia Benzi e Marco Capezzuto, Chief Sales Officer di Latteria Sorrentina. La motivazione: “Tre sedi a Napoli, Bagnoli e Pozzuoli, pizze dalla struttura impeccabile per chi ha modernizzato gli impasti a lievitazione indiretta con biga e poolish. Ma questo maestro della pizza non si ferma a una sola visione, proponendo più varietà, compresi capolavori gluten free”. “Ringrazio Identità Golose per questo grande premio, sono davvero molto felice. Il mio lavoro sugli impasti no si ferma mai. Anche quando si pensa di avere tra le mani, dopo anni di ricerca, un prodotto eccellente, è proprio qui che bisogna spingersi oltre, tra continua formazione, studio e voglia di innovare. Bisogna sempre tenere altissima l’asticella, perché il settore se lo merita, così come il consumatore. La pizza se lo merita”, dichiara emozionato Diego Vitagliano. Durante il congresso gastronomico, Vitagliano ha inoltre presentato la sua idea di Pizza del Futuro in una sala gremita, tra operatori del settore, giornalisti e appassionati.