A Disneyland Paris fino al 7 gennaio c’è Il Magico Natale Disney

Roma, 21 nov. (askanews) – Come ogni anno è iniziata la stagione de Il Magico Natale Disney a Disneyland Paris che proseguirà fino al 7 gennaio 2024. Il grande albero di Natale alto 24 metri è stato addobbato con oltre 1.000 decorazioni, mentre su Main Street U.S.A., tra ghirlande di agrifoglio e palline colorate, cade anche la neve più volte al giorno. Inoltre, non manca la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino, vincitrice del premio Brass Ring, con i suoi cinque carri che sfilano a ritmo delle musiche iconiche natalizie con Topolino, i suoi amici e le Principesse Disney, insieme a Babbo Natale.

Oltre agli chalet, i negozi addobbati e con souvenir natalizi e agli spettacoli come “Let’s Sing Christmas!” in programma più volte al giorno al Teatro Videopolis, gli ospiti possono incontrare e scattarsi foto con i personaggi vestiti a festa, e con Babbo Natale. Questa stagione promette ancora più magia per il compleanno di Topolino e Minnie, nuovi festeggiamenti come il decimo anniversario della franchise cinematografica Frozen, per cui dal 27 novembre al 4 dicembre ci saranno Elsa, Anna, Olaf e Kristoff, mentre per l’uscita nelle sale cinematografiche del film musicale Disney Animation Wish, prevista per il 21 dicembre, la protagonista Asha sarà presente dal 29 novembre al 7 gennaio 2024.

Infine il 31 dicembre 2023, tutti gli ospiti di Disneyland Paris avranno l’opportunità di dare il benvenuto al nuovo anno in un ambiente magico e festoso fino all’una di notte.

