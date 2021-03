A E-Distribuzione attestazione di pubblica benemerenza per sisma 2012 in Emilia-Romagna

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Un riconoscimento di grande valore per l’impegno profuso in occasione del sisma avvenuto in Emilia Romagna nel 2012. E’ stata conferita a E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, l’attestazione di pubblica benemerenza, elargita dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Capo Dipartimento della Protezione civile, per aver partecipato con grande sforzo e spirito di servizio alle operazioni messe in campo dalla stessa Protezione civile all’indomani degli eventi sismici del maggio 2012 che colpirono in particolar modo le province di Ferrara e di Modena.