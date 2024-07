A Emmanuela Spedaliere, direttrice generale del San Carlo, il Premio “Isola d’Ischia nel cuore”

Il Teatro di San Carlo per il sociale: Emmanuela Spedaliere riceve il Premio “Isola d’Ischia nel cuore” 2024 domani, sabato 6 luglio, in Piazza Marina a Casamicciola. Il direttore generale del Lirico rientra tra le personalità che verranno omaggiate per l’impegno e la solidarietà mostrate verso l’isola campana. La ragione del Premio si riconduce all’importante raccolta fondi che è stata destinata e successivamente impegnata all’acquisto di strumenti musicali per le due orchestre composte dagli studenti del Liceo Musicale Buchner di Ischia e dal corso di Musica delle Scuole Secondarie di primo grado di Casamicciola. In seguito alla tragica alluvione che colpì l’isola campana tra il 25 e il 26 novembre 2022, la Fondazione Teatro di San Carlo lanciò una raccolta fondi. L’occasione fu una speciale serata di gala, il 21 dicembre dello stesso anno, con l’anteprima del balletto Il Lago dei Cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij: l’incasso fu interamente devoluto all’iniziativa. Immediata l’adesione del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli, con la presenza del Ministro Gennaro Sangiuliano e del Sindaco e Presidente della Fondazione Gaetano Manfredi. “È un riconoscimento che onora la Fondazione tutta – dichiara Spedaliere. Il Teatro di San Carlo ha sempre avuto una forte vocazione per il sociale con un particolare sguardo verso i più giovani. Il nostro piccolo gesto si legava alla speranza di accompagnare al più presto i giovani di Ischia non solo a un ritorno alla normalità, ma soprattutto a fare musica.” La dirigente Assunta Barbieri aggiunge: “Grazie a nome del Liceo Musicale “Giorgio Buchner” e degli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale “Enrico Ibsen” e “Vincenzo Mennella” dell’isola d’Ischia, per la generosità del gesto compiuto nei nostri confronti, per avere donato ai nostri studenti gli strumenti musicali che hanno permesso loro di potere continuare a studiare e a viaggiare sulle armonie della musica in un momento difficilissimo e soprattutto per avere ricordato a tutti noi il potere che la bellezza ha di generare altra bellezza, anche nelle peggiori tempeste della vita. La musica vince sempre!”. Il Premio “Isola d’Ischia nel cuore” è curato da Accademia Ischia Arte “Luchino Visconti”, con i patrocini di Comune di Casamicciola Terme, MAREVIVO, ARTE REALE NAPOLI, Associazione Internazionale Amici di Ischia, Federalberghi Ischia, Associazione Albergatori “Isola Verde”.