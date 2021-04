A Ercolano la tv tedesca. Intervistati il sindaco Buonajuto e il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano

Ripartenza del turismo quale antidoto alla criminalità organizzata. La prima rete televisiva pubblica tedesca Das Erste nei giorni scorsi è stata ad Ercolano per realizzare un servizio andato in onda domenica 25 aprile nel corso del programma WeltSpiegel (letteralmente Specchio del mondo) dedicato alla campagna vaccinale e alla ripresa del turismo. Nel corso del servizio sono stati intervistati il sindaco, Ciro Buonajuto e il Direttore del Parco Archeologico, Francesco Sirano.

“I turisti tedeschi sono da sempre attratti dalle bellezze del nostro territorio. Ercolano con le sue bellezze archeologiche e il Vesuvio può rafforzare ancora di più la sua presenza sul mercato. Ben vengono queste occasioni, anche perché la ripresa dei flussi turistici per Ercolano assume una valenza sociale e di contrasto alla camorra. Come Comune di Ercolano abbiamo partecipato, ovviamente in maniera telematica, alla recente Borsa del Turismo di Berlino, la stessa cosa faremo per la prossima Bit di Milano in programma a maggio. Non dimentichiamo che le vacanze post-pandemia avranno una nuova dimensione. Sta a noi intercettarla e riempirla di significati, ma soprattutto di servizi che rendano sicuro il viaggio. Implementare il più possibile la campagna vaccinale resta prioritario. Al momento, stando ai dati forniti dall’Asl, siamo giunti al 15% della popolazione di Ercolano vaccinata. Dobbiamo fare di più per accelerare la ripartenza” – spiega il sindaco Ciro Buonajuto.

“Siamo davanti ad una transizione culturale anche per il comparto turistico. Il presidente del Consiglio Mario Draghi parla di un nuovo modello che valorizzi, ma allo stesso tempo preservi, il nostro Patrimonio storico, artistico e culturale. Questo a mio avviso significa aumentare l’offerta, dare un’opportunità maggiore soprattutto al Mezzogiorno, dove insistono tante bellezze da far conoscere, ma per fare questo bisogna sfruttare nel migliore dei modi la grande opportunità che arrivano dal Recovery Fund, migliorando infrastrutture e trasporti” conclude Buonajuto.