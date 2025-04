A Expo Osaka, Selecting Italy punta sul Giappone come alleato strategico

Un’importante occasione a livello internazionale per attrarre investimenti esteri e rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Giappone. Così è stata presentata oggi, al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, l’edizione speciale di “Selecting Italy”, l’evento annuale che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome promuove, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per valorizzare gli ecosistemi territoriali.

Per la prima volta all’estero e in un Paese di rilevanza strategica come il Giappone, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Selecting Italy si inserisce nell’ambito delle iniziative che le Regioni italiane organizzano durante i sei mesi di Esposizione per promuovere eccellenze, cultura, saper fare e innovazione.

“Selecting Italy si conferma uno spazio di dialogo concreto tra i diversi attori dell’attrazione di investimenti e costituisce una piattaforma operativa da cui scaturiscono non solo idee, ma anche possibilità effettive di collaborazioni internazionali”, ha commentato il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga, in apertura dell’evento al Padiglione Italia.

Ricordando l’appuntamento con la terza edizione nazionale, in programma il 4 e 5 novembre prossimi a Trieste, il presidente Fedriga ha posto l’accento sull’importanza dell’evento a Osaka. “Il Giappone è un Paese di antica amicizia con cui condividiamo valori e aspirazioni – ha ricordato. “Un legame che può ulteriormente consolidarsi anche alla luce delle opportunità di sviluppo legate all’IMEC, il Corridoio India – Medio Oriente – Europa, e dell’estensione delle sue rotte all’Estremo Oriente. Il dialogo intessuto dal sistema delle Regioni con le istituzioni e le imprese giapponesi assume quindi una particolare rilevanza proprio al fine di rafforzare le relazioni con un Paese che riteniamo essere un alleato strategico”. Di rilievo in questo senso la collaborazione fattiva all’iniziativa di Jetro.

“Selecting Italy è un evento di grande rilevanza per il sistema Italia, di cui le Regioni e le Province autonome sono elemento centrale. Il nostro tessuto economico ha uno dei suoi punti di forza proprio nel radicamento sul territorio, in cui si uniscono tradizione e innovazione. Qualità, queste, che rendono l’Italia un Paese fortemente attrattivo per gli investimenti. E la vetrina di Osaka, particolarmente nell’attuale contesto globale, è una grande occasione per consolidare e far crescere la già stretta partnership con il Giappone” – ha dichiarato il Viceministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini.

L’evento ha rappresentato un raccordo tra istituzioni, imprese e stakeholder internazionali, creando opportunità di confronto e nuove connessioni tra i territori con affinità economiche e produttive.

Insieme al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sono intervenuti Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Hirofumi Yoshimura, Governatore della Prefettura di Osaka, Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Matteo Zoppas, Presidente dell’Agenzia italiana ICE, Ernesto Somma, Head of Investment Management Business Unit di Invitalia, Andrea Gerali, Chief Representative della Banca d’Italia in Giappone, e Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d’Italia in Giappone, al quale sono state affidate le conclusioni.

“Selecting Italy è un evento che parla di economia e investimenti: al centro del racconto di questa edizione le grandi aziende giapponesi che hanno investito in Italia e che creano valore condiviso nei nostri territori” ha commentato l’Amb. Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Il Giappone, a sua volta, riconosce all’imprenditorialità italiana i valori della creatività, flessibilità e avanguardia tecnica e scientifica: elementi tutti che trovano nel Padiglione Italia una vetrina mondiale.”

“L’Italia si caratterizza per il suo ecosistema produttivo che coniuga grandi imprese di rilevanza strategica e un tessuto capillare di piccole e medie aziende dinamiche, tecnologicamente avanzate e votate all’internazionalizzazione. Grazie anche al percorso di rinnovamento intrapreso con gli investimenti e le riforme del PNRR, il nostro Paese oggi si candida ad essere partner affidabile e credibile per imprenditori e controparti giapponesi interessati a cogliere la sfida dell’internazionalizzazione affacciandosi in un paese con cui condividono la passione per la qualità, l’innovazione e il saper fare” ha dichiarato Andrea Gerali, Chief Representative della Banca d’Italia in Giappone.

“ICE promuove e favorisce l’insediamento in Italia di investitori esteri strategici attraverso una rete di 23 tra Desk e Analyst collocati nei principali Paesi di provenienza dei capitali esteri il cui compito è intercettare e assistere i potenziali investitori ai quali vengono proposte opportunità di investimento in Italia. Negli ultimi 4 anni per istallarsi in Italia si sono rivolti a noi circa 350 investitori” ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente di ICE. “Nel solo 2024 sono state oltre 80 le imprese, di diverse nazionalità e settori, intercettate dagli Uffici ICE che hanno manifestato interesse ad investire in Italia e per le quali siano state avviate interlocuzioni operative e data un’assistenza per la valutazione o l’avvio dell’investimento. Sempre nel 2024 sono stati avviati 11 investimenti per circa 700 Milioni di euro, che prevedono la creazione di circa 750 posti di lavoro. Si tratta dei “success case” che grazie al primo scouting di ICE “atterrano” effettivamente in Italia.”

Centrale all’evento è stato il racconto delle storie di successo che rappresentano l’economia nipponica attraverso le testimonianze di Kazushige Nobutani, Director-General Kansai Bureau of Economy, Trade and Industry, METI, Hideki Sho, Director-General, JETRO Osaka, Go Shimuta, Director (Europe), Planning Department, JETRO, Takuko Sawada, Director and Vice Chairman of the Board Shionogi, Eiji Tomita, Regional Sales Manager, Overseas Management Division, Freund Corporation, Katia Drusian, CEO NIDEC ACIM, Yasuo Hirano, Executive General Manager Hitachi.