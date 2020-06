‘A figlia d”o Marenaro membro ad honorem dell’Accademia Internazionale Federico II

Assunta Pacifico e Nunzio Scicchitano del noto brand partenopeo ‘A figlia d”o Marenaro sono stati premiati dall’Accademia Internazionale Partenopea Federico II, con diploma di merito, nomina a membro ad Honorem e medaglie d’oro dal Cavaliere Domenico Cannone, come imprenditori che si sono distinti con il loro servizio costante per la città di Napoli, portando nel mondo la cultura enogastronomica – sposata anche all’amore per il sociale – attraverso la loro comprovata professionalità di anni e anni di lavoro.

L’ambito riconoscimento è di grande prestigio e di caratura mondiale, riconosciuto dalle Nazioni Unite, che ha premiato negli anni personalità di alto livello della cultura, dell’arte, dello spettacolo e delle scienze. In questo modo, i due imprenditori entrano di diritto tra le personalità che portano la cultura italiana nel mondo con il loro operato di grande qualità e valore.

Inoltre, in settimana, ‘A figlia d”o Marenaro ha ricevuto da Instagram il riconoscimento di “Ristorante più Instagrammato 2020”: il brand partenopeo possiede infatti il badge blu, le cosiddette spunte blu che sono rare anche tra i grandi marchi o personaggi pubblici di rilievo.