‘A figlia d’’o Marenaro sbarca su Food Network: la storia di Assunta Pacifico diventa una serie tv per Warner Bros

A soli sette anni ha iniziato a lavorare nella bottega dei genitori. Quella bambina passava le ore intere su una cassetta di birra a pulire le cozze. Oggi, ha reso celebre nel mondo la storia della “zuppa di cozze”, del “brodo di polpo”, e altri piatti di mare tipici partenopei.

Assunta Pacifico, carismatica proprietaria e fondatrice del ristorante ‘A Figlia d’’o Marenaro, è protagonista di “Assunta, la regina del mare”, prodotto da Illusion Group per Warner Bros. Discovery, in onda dal 7 dicembre, ogni mercoledì alle ore 22, su Food Network canale 33 del Digitale Terrestre (tivùsat Canale 53) e disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Assunta era una bambina quando ha cominciato a lavorare nel chiosco dei suoi genitori che, negli anni, ha fornito le basi per realizzare il suo sogno: creare un ristorante tutto suo. Un sogno diventato realtà, grazie anche al marito, Nunzio Scicchitano, sempre presente nella sua vita come nel lavoro. Questo luogo è oggi una vera attrazione per buongustai e turisti di tutto il mondo: ‘A figlia d‘’o marenaro, è anche il nome d’arte di Assunta, figlia di “Papuccio ‘o marenaro” appunto. Nella serie, sono presenti anche i figli di Assunta: da Giuseppe, che gestisce Innovative de ‘A figlia d’’o marenaro, alle gemelle Carmela e Maria, che seguono la passione della mamma, lavorando insieme nel ristorante di famiglia.

Il locale nasce dalla cura e dalla passione per le tradizioni culturali e culinarie di Napoli, dove si condividono sapori autentici e tanta umanità. La serie ci porta alla scoperta del dietro le quinte del “family business” di Assunta, dove regna la cucina tradizionale napoletana.