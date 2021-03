‘A figlia d”o marenaro, stipendi pagati anche in lockdown: premio speciale alla titolare

Ha difeso i suoi sessanta dipendenti che aspettavano invano la cassa integrazione, pagando gli stipendi nonostante la chiusura del suo ristorante nel periodo di lockdown per il Covid 19. Per questo Coldiretti Campania e Coldiretti Donne Impresa Campania hanno deciso di scegliere Assunta Pacifico, titolare di uno storico ristorante nel centro di Napoli, ‘A figlia d”o marenaro, come testimonial regionale dell’iniziativa nazionale #solodalcuore, una mobilitazione di solidarietà con la quale le imprenditrici agricole della Coldiretti stanno raccogliendo fondi per la costruzione in Africa di un reparto di maternità e di una scuola per neo ostetriche a Rumbek, in Sud Sudan”.