‘A figlia d’o Marenaro tra i 70 Best Restaurant with Pizzeria in the World

Un nuovo riconoscimento per ’A figlia d’’o Marenaro, storico ristorante della cucina tradizionale napoletana guidato da Assunta Pacifico, che entra nella selezione dei 70 Best Restaurant with Pizzeria in the World.

Non è la prima presenza del locale tra le eccellenze della ristorazione italiana, ma l’inserimento nella classifica conferma un percorso di continuità e riconoscibilità. Assunta Pacifico ha partecipato alla cerimonia di premiazione insieme al marito Nunzio Scicchitano, da anni impegnato nella gestione del ristorante.

Da oltre trent’anni, la cucina de ’A figlia d’’o Marenaro si fonda su ricette e pratiche legate alla tradizione partenopea, con un’identità rimasta stabile nel tempo e capace di intercettare un pubblico sempre più ampio, anche fuori dai confini cittadini.

Il riconoscimento premia un lavoro basato su coerenza, attenzione alla qualità e rispetto della tradizione, elementi che hanno reso il ristorante un punto di riferimento nel panorama gastronomico napoletano e nazionale.

Il premio è stato consegnato dallo chef Gennarino Esposito.

“Essere ancora una volta tra i 70 Best è importante – ha commentato Assunta Pacifico – perché dà valore al lavoro quotidiano e a una cucina che nasce dalla nostra storia familiare e dalla città di Napoli. Quest’anno il riconoscimento arriva dopo un periodo complicato ed è uno stimolo ulteriore per andare avanti”.

Il premio, assegnato il 17 gennaio 2026, consolida la presenza de ’A figlia d’’o Marenaro nei circuiti internazionali della ristorazione legata alla tradizione napoletana.