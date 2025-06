A Francesco Castagna il Premio Le Font: è il Ceo dell’Anno per la Consulenza strategica

Francesco Castagna, ceo di Agilae Srl e di Sms Engineering, è vincitore del Prestigioso Premio Le Fonti nella categoria speciale: Ceo dell’Anno per la Consulenza strategica e operativa in qualità di Ceo della Agilae Srl. Agilae è una Pmi innovativa nata nel 2018 a Napoli, fra le prime ad aderire all’Aic – Area Industria della Conoscenza promossa da Città della Scienza e Consorzio AT Bagnoli. Azienda attiva nel settore della consulenza manageriale, direzionale e strategica, con un forte focus su innovazione, sostenibilità, cybersecurity, gestione dei rischi e digital transformation. L’azienda è attualmente presente nella Fabbrica Italiana dell’Innovazione. Agilae è socio fondatore dell’hub, insieme a diverse realtà attive nei settori Green & Blue Economy e Industrie Culturali e Creative.

“Ho sempre pensato che non sia possibile fare l’imprenditore e/o il manager senza ottimismo ed entusiasmo, perché riesci a vedere possibilità ed immaginare soluzioni anche nei momenti difficili, proprio come quello che stiamo attraversando – ha affermato Castagna -. Inoltre, ho sempre creduto che si cresca quando si prova a fare cose per le quali non si è perfettamente pronti. E sono convinto, dopo tanti anni di attività, che il successo è dovuto in gran parte alla capacità di scegliere i collaboratori più adatti e motivati. Infatti, un’organizzazione diventa matura quando le sue persone hanno le conoscenze, le capacità, il desiderio e l’opportunità di avere successo a livello personale che porta al successo tutta l’organizzazione. Ed è per questo che ringrazio le meravigliose persone che ho il privilegio di guidare e che per loro conto ricevo questo prestigioso riconoscimento”.

Il nome “Le Fonti” richiama nella lingua italiana l’acqua corrente sorgiva, in inglese lo “streaming”, la tecnologia che dal 2004 rappresenta il vero cuore dell’azienda. Le Fonti si avvale di un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale che fornisce un apporto unico sia nel supporto alla selezione dei finalisti che nel successivo supporto alla selezione dei vincitori.