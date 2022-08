A Franco Gabrielli il premio Francesco Cossiga per l’Intelligence

Dopo Carlo Mosca e Paolo Savona, il Premio “Francesco Cossiga per l’intelligence” quest’anno è stato assegnato a Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Il Premio ha inteso riconoscere l’attività di chi si è particolarmente impegnato per diffondere in Italia la diffusione della cultura dell’intelligence. L’iniziativa è stata promossa dalla Società Italiana di Intelligence con la collaborazione del Master in Intelligence dell’Università della Calabria, della Fondazione “Italia Domani”, di “Formiche” e della Rubbettino Editore. Ha aperto la cerimonia il presidente della Società Italiana di Intelligence, Mario Caligiuri, che ha argomentato la straordinaria attualità di Francesco Cossiga, la cui figura testimonia la necessità di uomini di Stato che tutelino l’interesse nazionale. Ha quindi brevemente ripercorso l’esperienza politica del presidente emerito della Repubblica, concludendo che ricordare oggi Francesco Cossiga significa “voler bene all’Italia”. È quindi intervenuto il viceresidente del Premio, Giuseppe Cossiga che ha ringraziato per il ricordo del proprio genitore e per la qualità dell’iniziativa e del premiato.