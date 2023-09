A fuoco un’abitazione in centro città a Torino, nessun ferito

TORINO (ITALPRESS) – Due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Torino sono intervenute in via Bellezia, in centro città, per l’incendio di un’abitazione in un palazzo: le fiamme fuoriuscivano da una finestra e stavano minacciando anche i piani superiori del fabbricato. Per affrontare la situazione, una squadra ha lavorato dall’esterno per spegnere il rogo, mentre un’altra è intervenuta dal vano scala. Una delle stanze dell’alloggio è stata completamente danneggiata dall’incendio, mentre le stanze adiacenti e le abitazioni limitrofe hanno riportato danni meno gravi. Dopo due ore di operazioni, i pompieri hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto sono intervenuti anche il soccorso sanitario, personale della Polizia di Stato e Vigili Urbani.

tvi/gsl