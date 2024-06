A Gardaland svetta Wolf Legend, la nuova Drop & Twist Tower

L’AD de Carvalho: “Vogliamo coinvolgere un pubblico molto vasto”

Castelnuovo del Garda, 8 giu. (askanews) – Fuochi pirotecnici e una piazza gremita di visitatori in festa: è stata inaugurata ufficialmente l’attrazione 2024 di Gardaland: Wolf Legend, è una Drop & Twist Tower, ovvero una torre a caduta, per famiglie e amanti del brivido. La scenografica attrazione, che svetta sul parco, è stata aperta al pubblico dall’Amministratore Delegato di Gardaland Sabrina de Carvalho con un innovativo “taglio del nastro”: una torcia infuocata a tema con l’area.Sabrina de Carvalho Amministratore Delegato di Gardaland: “Ai nostri ospiti vogliamo sempre offrire nuove esperienze. Per questo ogni anno investiamo nelle infrastrutture, nella gestione delle attrazioni e nei servizi. L’investimento complessivo per la stagione in corso si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Questa cifra comprende sia la realizzazione della nuova attrazione che l’allestimento dello show nel parco ma anche le iniziative e le manutenzioni straordinarie in tutto Gardaland Resort, compresi i tre hotel e il Sea Life”.”Wolf Legend”, che sarà disponibile per tutta la stagione, trae ispirazione dalla figura cardine della nuova attrazione: un maestoso lupo di oltre 16 metri che, colpito da una maledizione, è stato pietrificato con le sue enormi fauci spalancate, in cui si “getteranno” i visitatori da 25 metri di altezza per compiere un’audace rituale e spezzare la maledizione che lo imprigiona.