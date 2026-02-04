A gennaio l’inflazione rallenta





ROMA (ITALPRESS) – L’inflazione rallenta a gennaio, ma il carrello della spesa continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo i dati preliminari diffusi dall’Istat, l’indice dei prezzi al consumo ha registrato a gennaio un aumento dell’1% su base annua, in lieve calo rispetto all’1,2% di dicembre. Si tratta del livello più basso degli ultimi tre mesi, paragonabile a quello di ottobre scorso. Su base mensile i prezzi sono cresciuti dello 0,4%, trainati principalmente dal forte rincaro degli energetici regolamentati, saliti dell’8,7%, e dai servizi per l’abitazione, aumentati dell’1,9%. A pesare maggiormente sul portafoglio delle famiglie rimangono però i beni alimentari: quelli non lavorati come frutta e verdura sono aumentati del 2,5%, mentre quelli lavorati del 2,2%. Il risultato è che il cosiddetto “carrello della spesa” registra un incremento di 2,1 punti percentuali rispetto a gennaio 2025, ben superiore all’inflazione generale. In forte crescita anche i prezzi dei tabacchi e i servizi ricreativi e culturali. Continua inoltre ad allargarsi la forbice tra beni e servizi: mentre i primi registrano una variazione negativa dello 0,2%, i secondi crescono del 2,5%, con un differenziale di 2,7 punti percentuali. L’unica nota positiva arriva dai servizi di trasporto, che hanno registrato un calo del 3,7% rispetto a dicembre.

sat/azn