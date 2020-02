A Ginevra anteprima mondiale del nuovo Toyota b-suv

PALERMO (ITALPRESS) – Al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra sara’ presentato in anteprima mondiale il nuovo B-SUV di Toyota che coniuga la grande esperienza nelle auto di piccole dimensioni a un invidiabile heritage nel mondo dei SUV. Il nuovo B-SUV combina l’elevata altezza da terra con un sistema di trazione integrale intelligente e la piu’ recente tecnologia ibrida di Toyota. Il nuovo SUV della Toyota verra’ svelato durante la conferenza stampa che si svolgera’ il 3 marzo alle 11:15 presso lo stand Toyota nella Hall 4. Anteprime europee anche per la nuova Yaris e il nuovo RAV4 Plug-in Hybrid. La nuova Mirai fa il suo debutto in Europa in un’area dedicata a testimonianza dell’impegno di Toyota nei confronti della futura societa’ dell’idrogeno.

L’area di Gazoo Racing presenta la nuova GR Yaris esposta accanto alla nuova GR Supra 2.0, l’ultima Yaris WRC 2020 e l’Hilux Dakar 2020 di Fernando Alonso.

(ITALPRESS).

