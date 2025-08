A giugno disoccupazione in calo

ROMA (ITALPRESS) – A giugno il tasso di disoccupazione cala al 6,3%, mentre quello giovanile al 20. E’ quanto rileva l’Istat secondo cui, rispetto al 2024, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni. La diminuzione delle persone in cerca di lavoro riguarda entrambe le componenti di genere ed è diffusa in tutte le classi d’età. Gli occupati crescono dello 0,1%, rispetto al mese precedente e dell’1,5, sull’anno prima. Il dato riguarda le donne, i dipendenti permanenti, gli autonomi e tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni, per i quali si registra un calo. L’incremento si osserva anche confrontando il secondo trimestre 2025 con quello precedente.

abr/azn