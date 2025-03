A “Heroes” Fatoumata Diawara, Calibro35, Martha Da’Ro e tanti altri

Roma, 6 mar. (askanews) – Dal 7 al 22 maggio 2025 torna Heroes Festival, la manifestazione prodotta da Music Innovation Hub, prima impresa sociale in Italia a realizzare progetti innovativi e socialmente responsabili nel settore musicale. Dopo il successo di Heroes Festival 2024, che ha visto la partecipazione di molti artisti fra cui Lucio Corsi, Cosmo e Dov’è Liana, quest’anno Music Innovation Hub è ancora una volta al fianco dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e in collaborazione con UN SDG Action Campaign.

World of Strangers è il tema scelto per l’edizione di quest’anno, la quinta, che toccherà le città di Milano, Genova, Torino, Napoli e Roma con una line up che unirà artist? nazionali e internazionali. Da nord a sud, un viaggio musicale attraverso l’Italia per celebrare la bellezza dell’incontro con l’altro e l’importanza della musica come linguaggio universale capace di costruire ponti laddove esistono barriere.

“Heroes” partirà da Milano mercoledì 7 maggio 2025 con Martha Da’Ro, artista multidisciplinare belga-angolana che sfida i generi musicali attraverso esibizioni potenti ed evocative dove l’R&B si mescola all’electrosoul passando per rivisitazioni contemporanee del blues. Il secondo appuntamento in cartellone vede come protagonisti i Calibro 35 venerdì 9 maggio al Verdi Teatro di Genova. Considerata una delle band più originali e cool della scena musicale alternativa, in 18 anni di carriera si è distinta per la straordinaria maestria tecnica e un’inconfondibile passione per il groove. Reduci dal lancio del loro nuovo singolo, Reptile Strout, i Calibro 35 si preparano a pubblicare il loro nono album, Exploration, in uscita il 6 giugno. Opening della serata sarà Anna Bassy, cantautrice italo-nigeriana di Verona che con un timbro unico mescola diversi mondi musicali ispirandosi ad artist? come Nina Simone e Ibey.

A Torino Heroes arriverà alla Cascina Falchera per una tappa speciale: dal 15 al 17 maggio, tre giorni di musica tra Italia, Portogallo e Africa. Le date torinesi saranno realizzate in partnership con RBL e faranno parte anche della programmazione di Salone Off. Ad aprire il Village di Torino, giovedì 15 maggio nell’ambito del programma di Salone Off, sarà Alessio Mariani, in arte Murubutu, docente di filosofia e storia presso il Liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia. L’artista presenterà Letteraturap, talk che propone una riflessione sul legame tra musica e letteratura approfondendo il rapporto tra questa e il rap, il genere più seguito dai giovani italiani negli ultimi decenni. Murubutu ripercorrerà la storia del rap in Italia, dalle origini negli anni ’90 fino ai linguaggi della trap, mettendone in luce le peculiarità espressive e le componenti letterarie. La lecture sarà ad ingresso gratuito su prenotazione. A seguire aprirà la serata Davide Ambrogio, cantante e polistrumentista dall’approccio innovativo, capace di trasformare la musica della sua terra, la Calabria, in sonorità contemporanee che uniscono voce, strumenti tradizionali ed elettronica.

La serata continuerà con Paolo Baldini DubFiles, produttore e bassista che esplora le sonorità del dub, il Duo Bottasso, composto dai fratelli Simone, organettista, e Nicolò, violinista e trombettista, entrambi musicisti di formazione classica che reinterpretano la tradizione italiana con un linguaggio personale e innovativo, e Matthias Loibner, virtuoso della ghironda noto per le sue sperimentazioni allo strumento. Insieme, si esibiranno nella performance OSA 2.3 Reliving Occitania, prodotta da Multietnica nell’ambito del progetto Open Sound e registrata dal vivo a Saluzzo il 15 settembre 2023: un’esplorazione sonora che fonde tradizione occitana e sperimentazione elettronica.

Venerdì 16 maggio sarà protagonista Fatoumata Diawara, la nuova portavoce femminile della giovane Africa, un’artista che ha reinventato la musica tradizionale mescolandola a sonorità afrobeat, jazz, pop, elettroniche e hip hop. In apertura ci sarà Chris Obehi, artista nigeriano che, con un impasto unico di afrobeat e melodie siciliane, racconta attraverso la sua musica storie di lotta, rinascita e speranza.

Sabato 17 maggio sarà la volta di La niña, per un live in cui il folklore partenopeo si fonde a sonorità sperimentali. La cantautrice napoletana ha da poco pubblicato i nuovi singoli Guapparìa e Mammama’, primi tasselli dell’album Furèsta in uscita il 21 marzo, un nuovo percorso artistico profondamente legato all’identità e alla tradizione della sua terra di origine.

A seguire, sullo stesso palco, si esibirà Ana Lua Caiano, artista portoghese che con il suo ultimo album, Vou Ficar Neste Quadrado, ha catturato il pubblico internazionale con una miscela unica e quasi surreale di tradizione ed elettronica. Martedì 20 maggio il festival arriverà a Napoli con gli Eugenio in Via Di Gioia, una delle band più apprezzate nella scena indie-pop italiana che da oltre dieci anni fa della propria musica un potente mezzo di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità nel suo senso più ampio.

La tappa conclusiva sarà a Roma il 22 maggio con i C’Mon Tigre, collettivo musicale e artistico nato nel 2014 caratterizzato da un approccio sperimentatore e “cosmopolita” nei confronti della musica, con influenze che spaziano dal jazz alla world music, passando per la musica elettronica fino ad approdare alla ricchezza ritmica delle musiche africane e sudamericane. Una line up che trascende i confini e riflette il manifesto di questa nuova edizione: in un mondo traboccante di voci, storie e ritmi, World of strangers è un invito ad ascoltare, connettersi, immaginare e sfidare le barriere.

L’obiettivo di Heroes è creare uno spazio in cui le differenze non siano solo celebrate ma custodite come un tesoro: Heroes non è solo un festival ma un luogo dove riconoscersi nell’altro e riscoprire la gioia di appartenere a qualcosa di più grande.

“Heroes Festival è un atto di resistenza all’indifferenza, alla chiusura, alla paura, sentimenti oggi che ostacolano la narrazione di mondo che vogliamo, dove le differenze sono ricchezza, le relazioni e l’incontro con l’altro da sé rappresentano le premesse per una società meno rancorosa. In un tempo in cui il rumore delle crisi minaccia di soffocare immaginari positivi, scegliamo la musica come strumento di risveglio, spazio di espressione, di condivisione e di conoscenza. Quest’anno più che mai, portiamo sul palco voci, storie e visioni che offrono la possibilità di esplorare mondi diversi e che ci consentono di guardare l’altr?, la sua identità, la sua storia e cultura come risorsa e ricchezza e non come minaccia. Perché crediamo nella musica come atto concreto e possibilità di cambiamento sociale e culturale. Grazie anche alla forte armonia con ASviS e con tutti i partner che ci accompagnano, Heroes non è solo un festival: è un luogo in cui la collettività si riscopre, dove le differenze non solo si incontrano, ma si confermano come la nostra più grande ricchezza”, ha commentato Sarah Parisio, Project Leader di Heroes Festival.

“Per ASviS è fondamentale il coinvolgimento del mondo della musica nella promozione dell’Agenda 2030. La musica grazie alla sua capacità di parlare direttamente al cuore e alla mente delle persone, è uno strumento potente per sensibilizzare e promuovere il cambiamento. Per questo, da anni collaboriamo con iniziative musicali e siamo orgogliosi della partnership con Music Innovation Hub per Heroes Festival”, ha dichiarato Giulio Lo Iacono, Segretario Generale di ASviS.