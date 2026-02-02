A Hollywood rivive il mito di Anna Magnani: l’8 marzo l’apertura di Los Angeles, Italia 2026

La leggenda di Anna Magnani rivivrà a Hollywood in occasione del 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, che celebra un anno di ricorrenze fondamentali per la storia del cinema italiano e internazionale: il 70° anniversario della vittoria dell’Oscar come Miglior Attrice per La Rosa Tatuata di Daniel Mann (1956) e gli 80 anni di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini, capolavoro assoluto del Neorealismo presentato al Festival di Cannes.

Le celebrazioni, promosse dall’Istituto Capri nel Mondo, avranno luogo dall’8 al 14 marzo, alla vigilia della Notte degli Oscar (domenica 15 marzo), e si svolgeranno nello storico TCL Chinese Theatre di Hollywood, segnando simbolicamente l’avvio di un’edizione speciale di Los Angeles, Italia, ampiamente rilanciata dai media internazionali.

Ad aprire il Festival sarà l’anteprima americana del film Anna, diretto e interpretato da Monica Guerritore, omaggio intenso e contemporaneo a una delle più grandi icone della storia del cinema mondiale.

Los Angeles, Italia 2026, presieduto dalla produttrice Raffaella De Laurentiis con Filippo Puglisi Alibrandi, è promosso con il patrocinio del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con la partecipazione del Consolato Generale e dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, confermandosi come ponte culturale tra la Penisola e gli Stati Uniti e come uno degli appuntamenti più autorevoli dedicati al cinema italiano nel mondo.

Accanto alla programmazione in presenza, il Festival prevede anche una versione digitale sulla piattaforma eventive.org, aperta a filmmaker di tutto il mondo, che possono presentare lungometraggi, cortometraggi, documentari e opere di ogni genere, ampliando l’accesso e la partecipazione internazionale.

Los Angeles, Italia è stato fondato da Pascal Vicedomini, con Lina Wertmüller, Marina Cicogna e Tony Renis, e nel corso degli anni si è affermato come una grande celebrazione italiana, sostenendo i candidati italiani all’Oscar e premiando leggende del cinema americano e internazionale.