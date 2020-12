A Immacolata Simioli la presidenza del Consorzio Tradizione Italiana

Immacolata Simioli è il nuovo presidente del Consorzio Tradizione Italiana: affiancherà l’Amministratore delegato Sabato D’Amico già in carica. Subentra a Giuseppe Calcagni della Besana Spa al quale, si legge in una nota diffusa dalla società, “vanno i ringraziamenti per aver messo a disposizione del Consorzio la sua lunga esperienza imprenditoriale”.

Cinquantaquattro anni, 35 dei impegnati nell’azienda di famiglia; nominata Cavaliere del lavoro nel 2012 (la più giovane tra le donne insignite per il Mezzogiorno); Immacolata Simioli è presidente e amministratore delegato di Fresystem Spa, azienda leader nella produzione di pasticceria surgelata e snack veloce, con quartier generale a Caivano, in provincia di Napoli. “Sono onorata – dichiara – di rappresentare un consorzio di aziende italiane operanti nel food così prestigioso. Il livello qualitativo delle nostre aziende è altissimo. Il contesto ci induce, tuttavia, ad essere ancor più uniti, oggi, anticipando insieme i futuri traguardi in tema di sostenibilità. Il percorso è già ben delineato da chi mi ha preceduto, ora bisognerà accelerare l’impegno in tal senso di tutte le aziende consorziate per uno sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi ONU previsti dall’Agenda 2030, (Sustainable Development Goals, SDGs)”.

Il Consorzio Tradizione Italiana riunisce da otto anni sedici aziende rappresentative di tutto il territorio nazionale, ambasciatrici del food Made in Italy di qualità nel mondo. Due le direttrici intraprese: la promozione in tutti i Paesi del mondo della cultura enogastronomica italiana di qualità; l’impegno ad individuare e favorire sinergie tra le aziende per lo sviluppo collettivo delle attività di promozione e vendita. Le imprese del Consorzio sono tutte export oriented con 32 siti produttivi, 3.224 occupati, un fatturato complessivo di circa 3 miliardi di euro: numeri significativi in grado di competere e vincere, attraverso innovativi canali di marketing consortili.

Le aziende consorziate, Argiolas formaggi, Acetificio De Nigris, Oleificio Basso, Besana frutta secca, DiLeo biscotti, D’Amico sottoli, Fattorie Garofalo caseificio, Fresystem dolci surgelati, General Fruit succo di limone e topping, Gias verdure surgelate, Kimbo caffè, La Doria conserve, Pastificio Di Martino, Riseria Vignola, Selezione Casillo farine, Siciliani carni, hanno augurato buon lavoro al rinnovato Gruppo di lavoro ribadendo la necessità di continuare nella strada intrapresa.