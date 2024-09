A Innotrans il nuovo Frecciarossa 1000, circolerà da fine 2025

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) -Più tecnologico e più sostenibile, il nuovo Frecciarossa 1000 di Trenitalia (Gruppo Fs) inizierà a viaggiare sui binari italiani entro il 2025. Il nuovo treno è stato presentato a Berlino, durante la fiera internazionale Innotrans e fa parte di un ordine di Trenitalia commissionato a Hitachi per la fornitura di 36 treni, con opzione per ulteriori 10 convogli, per un valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro. Le prime consegne sono previste a partire dal prossimo anno, fino al 2028, con un ritmo di circa otto treni l’anno.

